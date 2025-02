A Borgo San Dalmazzo si rinnova il Consiglio direttivo dell'AVIS

La sezione Avis di Borgo San Dalmazzo è pronta a rinnovarsi.

Mercoledì 19 febbraio scade il termine ultimo per consegnare la scheda inviata a tutti i soci donatori attivi e a quelli emeriti (con più di 50 donazioni) per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025/2028.



Il presidente uscente Renzo Fronti ringrazia chi in questi anni ha dato il proprio contributo al buon funzionamento della sezione, che ha chiuso il 2024 con 96 donazioni in più rispetto all'anno precedente.

“Il Gruppo Giovani - dichiara Fronti - ha presentato la candidatura di cinque candidati, ai quali auguro di poter lavorare serenamente accanto ai Senior, portando con il loro entusiasmo quel rinnovamento generazionale che tanto auspichiamo”.

L'assemblea annuale dei soci è convocata per lunedì 24 febbraio alle ore 20.30 in seconda convocazione, possono partecipare tutti i soci donatori dell'AVIS di Borgo San Dalmazzo. L'annuale festa INTERAVIS di carnevale si svolgerà sabato 22 febbraio presso il ristorante Real Park di Entracque.

Per le iscrizioni rivolgersi in sede il giovedì dalle 17 alle 19 o il sabato dalle 10 alle 12.