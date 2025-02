A Busca incendio ad un camino di un'abitazione in via Tarantasca

L'allarme intorno alle 18.12 di oggi per un camino in fiamme. Coinvolta dall'incendio è un'abitazione privata di via Tarantasca a Busca.



Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Cuneo insieme ai volontari di Busca con tre mezzi, tra cui un'autoscala. L'intervento tempestivo dei soccorsi sta consentendo il contenimento delle fiamme evitando si propaghino e interessino altre parti del tetto o dell'abitazione.