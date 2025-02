Biathlon: il buschese Nicolò Giraudo tra gli azzurri al via nella tappa di IBU Cup in Val Ridanna

Il campione europeo Patrick Braunhofer guida nella sua Val Ridanna la squadra azzurra verso la prossima tappa di IBU Cup.

Messi in archivio i campionati europei che in Val Martello hanno consegnato tre medaglie all’Italia, il circuito resta in Alto Adige e si sposta in Val Ridanna, sede da mercoledì 5 febbraio di una tappa che si aprirà con le due sprint, per proseguire venerdì 7 con gli inseguimenti e concludersi sabato con le mass start 60.

Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha previsto la partecipazione dello stesso Braunhofer, del buschese Nicolò Giraudo, Nicola Romanin, Michele Molinari, David Zingerle, Iacopo Leonesio, Linda Zingerle, Sara Scattolo, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi ed Astrid Plosch.