Incidente nei pressi dell'ingresso di Vernante sulla Strada Statale 20 questa mattina intorno alle 10.

Un furgone è finito fuori strada autonomamente. A bordo viaggiavano due persone, illeso il conducente ma ferito non gravemente il passeggero.



Sul posto è intervenuta l'equipe dei sanitari del 118 per la presa in carico dei feriti. La squadra dei vigili del fuoco di Cuneo si è occupata, invece, della messa in sicurezza del veicolo.