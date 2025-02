Immigrazione, Tajani “Sui centri in Albania andiamo avanti”

ROMA (ITALPRESS) - "Certo, lo abbiamo detto e ripetuto: andiamo avanti" con il piano Albania. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della conferenza "L'Africa grembo del mondo: l'Italia alla guida dei rapporti con l'Ue".L'Europa sovranista di Elon Musk "non è la mia, io credo in un'Europa federale, popolare, che abbia un'anima giudaico-cristiana. Io credo nel federalismo, sono un sovranista europeo, sono anche un patriota italiano. Ognuno ha le sue idee", ha sottolineato Tajani, che ha aggiunto: "In democrazia nulla è pericoloso, le idee devono confrontarsi, io difendo le mie. In Europa la maggioranza dei cittadini ha scelto il Ppe alle ultime elezioni".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).