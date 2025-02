(Adnkronos) - Proseguono le indagini della polizia sul caso del ragazzo di 15 anni accoltellato domenica sera, a scopo di rapina, in piazza Flavio Biondo, nel quartiere Monteverde a Roma. E' stato proprio il giovane a raccontare di essere stato colpito da alcuni sconosciuti, che si sono poi allontanati.

Intanto il ragazzo, trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo, è in condizioni stabili: è stato operato alla milza e non si trova in terapia intensiva.