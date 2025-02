Sostegno alle imprese della valle Bormida: presentato a Cortemilia il bando regionale

Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese della Valle Bormida è stato presentato nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio, nel salone consiliare del comune di Cortemilia, alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo e promozione della montagna, aree interne e GAL Marco Gallo, del presidente dell’Unione Montana Alta Langa Davide Falletto, del sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito, oltre che di numerosi amministratori locali e imprenditori del territorio.

A illustrare i dettagli del bando sono stati i funzionari regionali Mario Gobello, Valentina Torta e Giorgio Smeriglio, che hanno spiegato le opportunità offerte dalla misura “Sviluppo e mantenimento del sistema produttivo nelle aree interne”, finanziata con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Area interna – Valle Bormida”.

UN SOSTEGNO CONCRETO PER LE IMPRESE LOCALI

L’iniziativa mira a favorire l’insediamento e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese extra agricole, ovvero quelle attive nei settori turistico, commerciale, artigianale, industriale e dei servizi, con sede operativa o in fase di insediamento in uno dei 33 Comuni dell’Area Interna Valle Bormida. Il bando finanzia tre tipologie di intervento: l’attrazione di nuovi investimenti da parte di imprese non ancora presenti sul territorio, il reinsediamento di aziende piemontesi che in passato hanno delocalizzato e il consolidamento di realtà già operative attraverso progetti di diversificazione, ampliamento e rafforzamento della loro presenza. Tutti gli interventi dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda e realizzati nei Comuni piemontesi classificati ai sensi della Deliberazione 18-89/2024 del 2 agosto 2024, con un investimento minimo richiesto di 20.000 euro

AGEVOLAZIONI FINO AL 70% DELL’INVESTIMENTO

L’agevolazione prevista dal bando può coprire fino al 70% dei costi ammissibili, con un contributo a fondo perduto fino a 75.000 euro, modulato in base alla dimensione dell’impresa beneficiaria. I fondi saranno assegnati entro il 31 dicembre 2025, mentre le imprese selezionate dovranno realizzare e rendicontare i propri progetti entro 18 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.

COME PRESENTARE DOMANDA

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la procedura informatizzata, compilando il modulo telematico disponibile all’indirizzo servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesrfinanziamenti-domande. Il bando, con procedura a sportello, finanzierà le domande trasmesse secondo l’ordine di ricezione, previa valutazione da parte di una commissione dedicata.

I COMUNI INTERESSATI DAL BANDO

Le imprese dovranno avere sede o insediarsi in uno dei seguenti Comuni dell’Area Interna Valle Bormida: Bergolo, Bistagno, Camerana, Castino, Castelletto Uzzone, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Mombarcaro, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Saliceto, Torre Bormida, Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime, Denice, Merana, Montechiaro d’Acqui, Ponti, Spigno Monferrato.