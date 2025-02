Travolto da un camion nel Milanese, morto un ciclista 74enne

(Adnkronos) - Un uomo di 74 anni è stato travolto e ucciso questa mattina da un camion mentre era in sella a una bicicletta a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.40 lungo la strada provinciale 121. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cernusco sul Naviglio, i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola, per metterei n sicurezza il camion e l'area coinvolta e il 118. Per il 74enne però non c'è stato nulla da fare e i sanitari - fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia in una nota - hanno potuto solo constatarne la morte.