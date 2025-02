Volley A3M. Savigliano si rimette in moto: Brugherio demolita a domicilio 0-3

Il Monge-Gerbaudo ritrova il sorriso, e lo fa strappando il primo successo stagionale fuori casa. Sul campo del fanalino di coda Brugherio, i ragazzi di coach Michele Bulleri giocano una gara senza sbavature e chiudono la pratica in tre set e appena 73 minuti di gioco.

Tre punti pesanti, che consentono al Monge-Gerbaudo di salire a quota 18 in classifica e di restare in scia del “gruppone” che precede. Ora il ritorno al PalaSanGiorgio per affrontare San Giustino: appuntamento per sabato 8 febbraio alle 18.30.

I sestetti iniziali

Coach Durand parte con Prada-Chinello sulla diagonale, Viganó e Aretz al centro, Frage e Romano di banda, Consonni Libero.

Bulleri risponde con la diagonale Pistolesi-Spagnol, Galaverna e Sacripanti in posto 4, al centro con Orlando Boscardini c’è Rainero. Liberi alternati Gallo e Rabbia.

La cronaca del match

Nel primo set, le squadre partono con grande equilibrio, ma Savigliano ha il merito di “strappare” poco prima di raggiungere la doppia cifra, con l’ace di Sacripanti (7-9). Un vantaggio che i piemontesi amplificano con il servizio vincente di Galaverna (10-13), prima di scappare via poco dopo con tre punti consecutivi, due dei quali di Sacripanti per il 14-22 che di fatto decide il parziale. Un errore in battuta di Frage chiude la contesa: 18-25 e 0-1.

Nel secondo parziale il Monge-Gerbaudo parte forte (2-5), ma i Diavoli Rosa reagiscono e per la prima volta passano davanti: 6-5 con Aretz. Ne segue un lungo tira e molla, prima che Galaverna e due punti di Spagnol scavino il solco decisivo: 11-17. Sembra fatta per gli ospiti, ma Brugherio rientra ancora (20-21), prima che il Monge-Gerbaudo dia lo strappo decisivo. È di Sacripanti l’attacco dello 0-2.

Sulle ali dell’entusiasmo, Savigliano parte fortissimo nel terzo, portandosi subito sullo 0-5. È il “colpo” che di fatto decide la contesa, perché i ragazzi di Durand provano timidamente a reagire, ma non riescono mai a colmare il gap con i piemontesi, che, trascinati da Sacripanti e Galaverna, scappano via fino al massimo vantaggio, che si raggiunge proprio nel finale, grazie a tre muri consecutivi: uno di Pistolesi e due di Orlando Boscardini, che chiude proprio i conti fermando l’attacco di Doniselli per il 13-25 finale.

Il commento

Un successo importante per il Monge-Gerbaudo, che sale a quota 18. Bene Mauro Sacripanti, autore di 15 punti, che commenta così: “C’è stata una bella reazione dopo il ko con Sarroch, proprio come ci eravamo promessi in settimana. I ragazzi di Brugherio sono giovani, ma proprio per questo possono essere delle schegge impazzite. Abbiamo sfruttato alcune loro lacune soprattutto nel fondamentale della difesa e siamo stati bravi a portare a casa l’intera posta in palio”.

Diavoli Rosa Brugherio – Monge Gerbaudo Savigliano 0-3 (18-25, 22-25, 13-25)

Diavoli Rosa Brugherio: Prada 0, Romano 6, Viganò 3, Chinello 4, Argano 8, Aretz 7, Corti (L), Consonni (L), Doniselli 0, Ferenciac 0, Giuliani 0, Zara 1, Frage Rubin 8. N.E. Piazza. All. Durand.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 2, Sacripanti 15, Rainero 5, Spagnol 16, Galaverna 11, Orlando Boscardini 8, Calcagno 0, Gallo (L), Carlevaris 0, Rabbia (L). N.E. Brugiafreddo, Quaranta, Turkaj, Dutto. All. Bulleri.

ARBITRI: Manzoni, Pasin. NOTE – durata set: 24′, 26′, 23′; tot: 73′.