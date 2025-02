Rugby, larga vittoria del Val Tanaro contro i Rosafanti

I Cinghiali del Val Tanaro Rugby hanno messo a segno un'importante vittoria contro i Rosafanti Rugby, confermando il loro primato nel girone. La partita, svoltasi domenica 2 febbraio a Farigliano, si è conclusa con un impressionante 74-10. L'obiettivo era chiaro: mantenere il primato nel girone, e la squadra, agli ordini dell'allenatore Andrea Ferreri, ha risposto con una prestazione straordinaria. Con doppiette di Suria, Singla, Porasso, Giraudi, e Campero, e mete di Piovan e Schellino, i cinghiali hanno dominato il campo.

Man of the Match

Il numero 8, Olivier Singla, è stato nominato Man of the Match per la sua eccezionale performance. La squadra ha giocato con un'intensità e una coesione che hanno lasciato poco spazio agli avversari.

La Formazione in Campo

1. Piovan V.

2. Giribone D.

3. Gallo G.

4. Giraudi D. (cap)

5. Spertino F.

6. Porasso S.

7. Filippi E.

8. Singla O.

9. Santoro P.

10. Ricci P.

11. Campero L.

12. Giraudo N.

13. Bonino F.

14. Marengo I.

15. Suria E.

A disposizione:

16. Ercole S.

17. Spertino L.

18. Schellino P.

Parole ai Protagonisti

Ilario Marengo, ala: "L'ottima prova dei tre quarti è frutto degli allenamenti specifici delle ultime settimane. La performance è stata eccezionale e ha dimostrato quanto sia importante il lavoro che stiamo svolgendo. Abbiamo lavorato intensamente sul coordinamento e sulla velocità, e oggi tutto questo impegno ha dato i suoi frutti. I nostri tre quarti sono stati impeccabili, sia in attacco che in difesa, e sono molto orgoglioso di come abbiamo gestito la partita. Continueremo a lavorare su questi aspetti per mantenere questo livello di prestazione nelle prossime partite".

Simone Porasso, flanker: "La prestazione della mischia oggi è stata dominante. Abbiamo lavorato duramente durante gli allenamenti per perfezionare la nostra forza e la nostra tecnica, e oggi tutto questo lavoro è stato ripagato. La mischia è un elemento fondamentale del nostro gioco e, grazie alla sua solidità, siamo stati in grado di mettere pressione costante agli avversari, creando spazi e opportunità per i nostri tre quarti. Sono estremamente soddisfatto della prova della nostra mischia e sono fiducioso che continueremo a crescere e migliorare".

Davide Giribone, tallonatore: "Sono molto contento della vittoria di oggi e del modo in cui la squadra ha giocato. Ogni giocatore ha dato il massimo e il risultato parla da sé. È fondamentale mantenere alta la concentrazione e continuare a lavorare sodo. Dobbiamo rimanere umili e concentrati, perché ogni partita è importante e ci aspettano sfide difficili. Complimenti a tutta la squadra per l'ottima prestazione".