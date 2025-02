Cuneo: c’è tempo fino al 14 febbraio per iscriversi al concorso per geometri

Nei giorni scorsi è stato prorogato il bando per l’assunzione di due “istruttori tecnici” a tempo pieno e indeterminato, di cui uno presso il Comune di Cuneo e l’altro presso quello di Roccavione.

La nuova data di scadenza per la presentazione delle iscrizioni è venerdì 14 febbraio, alle ore 12. Tra i requisiti richiesti per l’ammissione figurano il diploma di geometra (o una laurea in ingegneria o architettura) e il possesso della patente di guida di categoria B. Il concorso prevede due prove, una scritta e una orale, oltre ad un’eventuale preselettiva volta a verificare il possesso delle conoscenze tecniche minime utili a partecipare ai passaggi successivi.

Il programma d’esame è indicato nel bando. Lo stipendio inziale annuo è fissato in circa 21mila euro lordi, oltre alla tredicesima e ad altri emolumenti/indennità previsti per legge.