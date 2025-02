Dedicata agli architetti Buttieri e Peirone la Sala Congressi del Monastero della Stella

Gli architetti Dario Buttieri e Alessandro Pairone sono stati i due principali artefici del restauro del Monastero della Stella di Saluzzo. Prematuramente scomparsi nel 2021 e nel 2022, i direttori dei lavori non hanno potuto vedere portato a compimento il loro progetto.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che dal 2019 ha sede nei locali dell’antico complesso monastico, ha deciso di dedicare alla loro memoria la sala congressi.

La cerimonia si è svolta davanti ai familiari e alla presenza del presidente dei vertici della Fondazione Crsaluzzo con il presidente Mario Anselmo.





Dario Buttieri, di Costigliole Saluzzo, era morto a 54 anni nel dicembre del 2021 a causa di un malore improvviso e a meno di un anno di distanza, nel novembre 2022 all’età di 65 era deceduto il collega saluzzese Alessandro Pairone.

La famiglia di Buttieri è molto conosciuta e apprezzata a Costigliole Saluzzo: la sorella Mirella, commercialista, è volontaria in parrocchia, voce del coro e rappresentante dell’associazione Portofranco.

“Dario era anzitutto un amico – ricorda il sindaco di Costigliole Fabrizio Nasi. - Una persona intelligente, generosa, prodiga di consigli saggi. Ho inoltre avuto il piacere di lavorare con Sandro Peirone perché in gioventù, facendo pratica nello studio dove lavorava. Un punto di riferimento del nostro settore. Ora potremo ricordarli, ammirando la loro opera, quando entriamo al Monastero della Stella, che per mesi è stato per entrambi una seconda casa, in cui hanno riversato passione, entusiasmo e competenza”.

L’architetto Buttieri aveva anche disegnato il grande lampadario in ferro battuto formato da 3 cerchi che si intersecano tra loro, appeso al centro della sala congressi, che era l’ex coro del Monastero delle monache di Rifreddo.

Nel 2007 la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo acquisì l’antico Monastero di Santa Maria della Stella dove incominciarono i lavori di restauro affidati proprio agli architetti Buttieri e Pairone che, rispettando le direttive del Ministero dei beni culturali e artistici, l'hanno trasformata in un centro congressi di grande pregio.