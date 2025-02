Disservizi sulla raccolta rifiuti a Mondovì, il sindaco: "Inviateci le vostre segnalazioni"

Mastelli danneggiati che non vengono sostituiti, dimenticanze nel ritiro dei rifiuti e mal funzionamento dell’applicazione per la raccolta. Questi sono solo alcune delle segnalazioni che abbiamo ricevuto negli scorsi mesi dai cittadini (leggi qui) sulla raccolta rifiuti “porta a porta” a Mondovì, l’ultima in ordine di tempo ieri (leggi qui).

Ora è il Comune che chiede ai cittadini di inviare alla mail sindaco@comune.mondovi.cn.it le segnalazioni sui disservizi, anche quelle già inoltrate alla ditta che ha in gestione il servizio, per poter chiedere chiarimenti.

Il sindaco, Luca Robaldo insieme al vice Gabriele Campora, incontrerà infatti nella giornata di domani, mercoledì 5 febbraio, i rappresentanti di Proteo Cooperativa Sociale, responsabili del servizio.

“Inviateci le vostre segnalazioni - ha spiegato il sindaco in un video diffuso in giornata - domani pomeriggio incontreremo Proteo, che si occupa della raccolta dei rifiuti, in Città. Vi chiedo di inviarmi via mail tutte le segnalazioni che potranno essere utili al gestore quali e quante difficoltà incontriamo come cittadini con il sistema di raccolta”.