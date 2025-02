Il nuovo Fondo Storico e la sinergia con Savona: a Mondovì va in scena la cultura

Storia, arte e cultura, ma anche visione strategica, capacità di attrarre risorse e volontà di attivare nuove sinergie cross-territoriali. Saranno questi, in breve, gli elementi che animeranno la città di Mondovì nella giornata di sabato 8 febbraio grazie a due distinti momenti di alto profilo culturale: si inizierà alle ore 11.30 al primo piano del Polo delle Orfane, con la conferenza stampa di presentazione del progetto di allestimento del Fondo Storico della Biblioteca Civica sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e da Banca Intesa Sanpaolo. La concretizzazione di una progettualità già iniziata dalla precedente Amministrazione comunale, per un bene storico che ritornerà completamentea disposizione dei cittadini. Proprio in quest’ottica, allora, chi lo vorrà potrà visionare in anteprima gli spazi del primo e del secondo piano attraverso una visita guidatagratuita in partenza alle ore 9.30 e alle ore 10.30 (nessuna prenotazione necessaria; sarà sufficiente presentarsi all’ingresso pochi minuti prima). Tra i relatori anche Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici di Banca Intesa Sanpaolo, Mauro Gola, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Marzia Dina Pontone, dirigente della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, e Stefano Benedetto, direttore dell’Archivio di Stato di Torino e già dirigente ad interim della Soprintendenza Archivistica.

Nel pomeriggio, poi, alle ore 17.30 presso la sala conferenze del Museo della Ceramica, si terrà la conferenza stampa di presentazione della candidatura della Città di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027 alla presenza, tra gli altri, del sindaco Marco Russo. Non soltanto una divulgazione informativa fine a sé stessa, però, ma un reale momento di contaminazione culturale grazie al ruolo che la Città di Mondovì ricopriràall’interno del progetto di candidatura: una delle nove “Rotte del Nordovest” che Savonaintende attivare, una delle storiche “Rotte della Ceramica” alla luce della reciproca tradizione artigianale, nonché la futura sede di Cirko Vertigo a cui è affidata l’animazione circense su alcune crociere in partenza proprio da Savona e rientranti nelle cosiddette “Rotte del Mediterraneo”, altro asset della candidatura ligure.

«Una giornata particolare che suggella un impegno amministrativo che viene da lontano - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto- ma che testimonia altresì il fermento culturale della nostra città. Il nuovo allestimento del Fondo Storico, il completamento dell’intero edificio del Polo delle Orfane e una candidatura come quella di Savona, allora, come piccoli tasselli di un disegno culturale e turistico ad ampio respiro che concorre a rafforzare il posizionamento strategico della nostra città a livello regionale e nazionale».