Il sindaco di Cavallermaggiore replica alla minoranza: "Accuse gravi, pronto ad adire le vie legali"

Il sindaco di Cavallermaggiore interviene per spiegare l'operato della maggioranza che guida in merito alla scelta di riorganizzare la toponomastica delle aree più periferiche del paese.

In riferimento alla lettera del gruppo di Minoranza "Grande Cavallermaggiore" relativamente al tema della Toponomastica desidero specificare alcune cose.

Come Amministrazione abbiamo scelto di portare avanti la riorganizzazione della Toponomastica delle frazioni a casa sparse per offrire maggiore sicurezza per il raggiungimento da parte delle ambulanze e una migliore geolocalizzazione.

Per fare questo abbiamo avviato le procedure già da diversi anni e sempre informato la popolazione durante i consigli comunali che sono consultabili sul canale you tube. Informazioni sempre riportate dai giornali locali che hanno raccontato l'evolversi della progettazione. Respingo con forza le allusioni e la dietrologia formulate dal gruppo di minoranza con la consapevolezza di aver agito sempre nell'interesse della comunità e per migliorare la realtà del territorio di Cavallermaggiore.

Alla luce delle gravi accuse e delle insinuazioni presenti nel comunicato, ho ritenuto opportuno sottoporre il contenuto ad una una valutazione legale al fine di considerare eventuali azioni di tutela della mia persona e del mio operato.

Davide Sannazzaro