All’Iris Dronero un documentario sociale in vista della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale

Dronero si prepara ad un importante appuntamento in vista della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale.

Attraverso la risoluzione A/RES/20/62 adottata il 26 novembre 2007, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato come data simbolo il 20 febbraio. La Giornata ha l’obiettivo di mettere in luce quanto lo sviluppo e la giustizia sociale siano indispensabili per il mantenimento della pace e della sicurezza, sia tra gli Stati che a livello nazionale. Mira inoltre a smuovere le coscienze, ricordando che in assenza di pace, sicurezza, rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, lo sviluppo e la giustizia sociale non possono essere raggiunti.

Sabato 8 febbraio, alle ore 21, presso il CineTeatro Iris verrà proiettato “Mama Mercy”, primo lungometraggio della regista Alessandra Cutolo.

Il film racconta le storie di oltre 500 persone che vivono in un palazzo abbandonato in fondo alla Prenestina, un luogo dove povertà, maternità e solidarietà si intrecciano in un microcosmo abitato da centinaia di famiglie provenienti da ogni sud del mondo. Tra loro, Mama Mercy, la protagonista: una madre forte e determinata che, come molte altre, cerca di trovare un equilibrio tra le difficoltà della vita e la dignità della lotta.

“Questo film ci offre uno sguardo intimo e toccante su una comunità che ripopola i palazzi abbandonati di Roma - dicono gli organizzatori - portando con sé storie di resistenza e speranza.”

Presentato da Gianluca Arcopinto e con la fotografia di Luca Bigazzi, “Mama Mercy” è stato proiettato in anteprima al 41° Torino Film Festival ed è realizzato nell’ambito del laboratorio di cinema dell’Associazione Genitori Scuola Di Donato, con il supporto della Fondazione Charlemagne e del programma PERIFERIACAPITALE.

“Un progetto che non solo documenta - concludono gli organizzatori - ma anche celebra la resistenza di queste donne e madri, che affrontano le sfide quotidiane con coraggio e determinazione. Il cinema diviene così uno strumento di sensibilizzazione su temi cruciali come la marginalità sociale, la migrazione e la maternità.”