’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi, raddoppia il progetto di madrelingua inglese

In vista del prossimo anno scolastico all’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi il progetto con il madrelingua inglese prosegue, anzi raddoppia.

La proposta iniziata nel 2024/25 ha infatti incontrato il favore di studenti e famiglie. Già ora sono attive lezioni con una docente madrelingua inglese che dialoga con gli studenti di tutte le classi terze su temi di attualità ed educazione civica, che permettono ai ragazzi della scuola di sviluppare una competenza di alto livello, fondamentale per il lavoro e le relazioni nel mondo globalizzato. Avere dimestichezza con l’inglese consente infatti di interagire in modo efficace quasi ovunque.

“Dato che il progetto è piaciuto – dice il Preside Luca Martini – sarà riproposto il prossimo anno non soltanto alle classi terze ma anche alle classi prime”. Completano il quadro le certificazioni in lingua inglese che si possono conseguire presso la scuola" (Pet First, Cae).

Altra novità importante dell’Istituto saviglianese e racconigese è la vittoria nel bando relativo al progetto Erasmus+. Nei prossimi anni insegnanti e studenti potranno partecipare ad un soggiorno per conoscere le scuole di un altro paese europeo. Un’altra opportunità di grande valore, che va ad unirsi al progetto di alternanza scuola lavoro all’estero, di cui sta per iniziare la secondo fase, dopo lo stage a Dublino, in Irlanda, dei mesi scorsi.

Altri studenti andranno ad effettuare un’esperienza in un paese straniero in estate grazie alla collaborazione con i Lions Club di Savigliano-Saluzzo e Racconigi.

Mentre si aprono tutte queste possibilità di mobilità internazionale, si lavora alacremente all’Arimondi-Eula anche per il futuro universitario dei diplomati. Sono già attivi, infatti, i corsi di preparazione per affrontare i test di accesso al Politecnico, mentre quelli per Medicina e professioni sanitarie saranno calendarizzati nei mesi successivi.