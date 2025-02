A Dronero si tesse la comunità

Lo spazio Dfactory, a Dronero, si amplia e si apre alle famiglie grazie al progetto Tessere di Comunità di Cooperativa Momo, realizzato in collaborazione con il Comune di Dronero, Noau | Officina Culturale, Istituto Comprensivo di Dronero, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Linee guida per le pratiche collaborative di partecipazione civica attiva 2024”.

Il 7 febbraio, alle ore 16:00, si terrà il primo appuntamento con Le merende dei piccoli: un pomeriggio dedicato alle famiglie con bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni che potranno usufruire dello spazio Dfactory per passare del tempo in compagnia, per giocare e disegnare liberamente con la supervisione di un educatore. Alle 17, finita la merenda, inizieranno le letture ad alta voce: il tema per questa giornata è il “Ranocchio Amoroso”, tante rime e filastrocche classiche e attualissime, salterine e musicali, come ranocchie innamorate. Le merende dei piccoli con le letture animate si terranno un venerdì al mese: le prossime date in calendario sono il 7 marzo, il 4 aprile e il 9 maggio.

Per partecipare è consigliata la prenotazione via mail, scrivendo a dfactory.zone@gmail.com oppure su Eventbrite, al link: https://www.eventbrite.it/o/noauofficina-culturale-55560710423

Il 21 febbraio, alle ore 16:00, invece, inaugurano i Tè delle mamme e dei papà dedicato ai genitori con bambini dai 3 ai 10 anni. I genitori potranno usufruire dello spazio per conoscersi, parlare, confrontarsi e fare comunità. Nel frattempo, i bambini potranno divertirsi tra giochi da tavola e laboratori creativi, sotto la supervisione degli operatori Dfactory. Gli appuntamenti con i Tè delle mamme e dei papà si terranno una volta al mese di venerdì. Le date prossime date in calendario sono: 21 febbraio, 21 marzo, 11 aprile e 23 maggio.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Tessere di Comunità nasce con l’obiettivo di interrogare la popolazione e le realtà del territorio sui bisogni e le possibili risposte che lo spazio collaborativo può fornire, dare gli strumenti necessari alla comunità per poter partecipare alla programmazione attraverso tavoli di coprogettazione e incontri, creare un gruppo di volontari che possa supportare le iniziative per bambini e famiglie.

Lo spazio Dfactory, che accoglie il progetto, è stato inaugurato il 29 settembre 2023 grazie alla volontà del Comune di Dronero, in collaborazione con Noau | Officina Culturale, Cooperativa Momo, Istituto Comprensivo G. Giolitti di Dronero e Parrocchia SS. Andrea e Ponzio, finanziato dal bando Spazio Giovani della Fondazione Crc. DFactory è un luogo condiviso, fluido, di aggregazione, che raggruppa al suo interno diverse identità, nel quale tutti i droneresi, dagli 0 ai 99 anni possono trovare il proprio spazio e immaginare la città che verrà.