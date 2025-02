Al Teatro del Poi di Alba lo spettacolo "Amleto ai minimi termini"

Inizia la seconda parte della stagione al Teatro del Poi di Alba. Venerdì 7 febbraio alle ore 21.30 va in scena "AMLETO AI MINIMI TERMINI" di Leonardo Poppa per la regia dello stesso Leonardo Poppa. Con (in ordine di apparizione): Andrea Gonnella, Donatella Fontana, Lorenzo Borra, Mario Di Francesco, Pietro Salvetti, Giovanni Fantino, Elisa Giannessi, Giorgia Arciuli, Anna Paola Caporossi.



Un attore disoccupato, per superare un momento di crisi artistica, decide di rappresentare l’Amleto di Shakespeare. Dopo una veloce audizione la compagnia comincia le prove, le quali porteranno più guai del previsto. Uno dei problemi è che il testo è più reale di quello che si pensi ed i drammi personali degli attori verranno messi a nudo dal testo che dovranno recitare.

Prenotazioni tramite WhatsApp al 392 0579940