Alba, l'associazione Alec alla scoperta di chi erano i Beatles

Sabato 8 febbraio alle 17, presso l’Associazione Alec, in via Vittorio Emanuele II, 30, si terrà l’evento “Dimmi chi erano i Beatles”, un’occasione imperdibile per tutti i fan della leggendaria band che ha rivoluzionato la storia della musica.

L’incontro, arricchito da racconti, aneddoti e approfondimenti, vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione: Gianfranco Raffaldi e Silvio Pesce, membri della band Novelty, che nel 1965 aprì i concerti italiani dei Beatles; Luciano Boero, musicista, scrittore e cofondatore della storica band di rock progressivo “Locanda delle Fate”; Massimo Meregalli, collezionista, esperto e produttore di bootlegs; Roberto Paravagna, giornalista e musicista, autore del libro “Quattro anelli tra le dita. Vita di Ringo Starr” (Arcana, 2023). Durante l’incontro saranno esposti dischi e fotografie, e verranno presentati materiali audiovisivi per immergersi nel mondo dei Beatles.

Biografie degli ospiti

Gianfranco Raffaldi: tastierista dei Novelty dal 1960 al 1968, band che aprì i concerti dei Beatles in Italia. Successivamente suonò nei New Rockers di Peppino di Capri, esibendosi in tutto il mondo. Dirige da oltre vent’anni il “San Bartolomeo Gospel Choir” di Vignale Monferrato.

Silvio Pesce: bassista dei Novelty, anch’egli presente durante i concerti dei Beatles nel 1965. Dal 1968 suona nei Made in Italy, gruppo legato al Clan di Celentano. Luciano Boero: chitarrista e voce del gruppo “Gli Scoiattoli” negli anni ’60, è tra i fondatori della band di rock progressivo “Locanda delle Fate”, nota per l’album “Forse le lucciole non si amano più”. È anche autore di brani per artisti come Anna Oxa e Pierangelo Bertoli.

Massimo Meregalli: collezionista e produttore musicale, collabora con la rivista “Buscadero” ed è attivo come videomaker.

Roberto Paravagna: giornalista e autore, ha pubblicato numerosi libri sui Beatles e sulla musica italiana. Durante l’incontro Paravagna presenterà il suo ultimo libro “Quattro anelli tra le dita – Vita di Ringo Starr”, edito da Arcana nel 2023. Il volume racconta la storia di Richard Starkey Jr., meglio conosciuto come Ringo Starr: il ragazzino di Liverpool che, con il suo stile unico alla batteria, ha contribuito a rendere immortale la band più famosa al mondo. Tra aneddoti personali, successi musicali e sfide personali, il libro offre un ritratto autentico e avvincente del batterista dei Beatles.