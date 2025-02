Alba, si conclude la rassegna "Cose Nuove"

Si avvia alla conclusione la mini rassegna Cose Nuove in cui la casa editrice albese Cose Note Edizioni ha portato i libri in luoghi non tradizionalmente dedicati alla lettura: in un piacevole ritrovo in sede per gli Auguri di Natale, un Aperilibro alla La Rosa Bianca di Santo Stefano Roero e un incontro al Cai di Alba con la giornalista e saggista Adriana Riccomagno, a partire dal suo libro Oddio, l’estate!.

L’ultimo appuntamento è in programma per venerdì 7 febbraio, alle 17.30, nella rinnovata Sala Riolfo nel Cortile della Maddalena ad Alba, con la presentazione della Collana manualistica con Filippo Cosentino e Patrizio Balzarini, rispettivamente autori del metodo di chitarra Suona! Manuale completo per lo studio personale (Vol. 1 Principiante / Intermedio), e di Drum window. Metodo completo per batteria per imparare a suonare in quintino (Intermedio / Avanzato), in uscita proprio in questi giorni.

La rassegna Cose Nuove è organizzata da Cose Note Edizioni - Dragonfly Music Studio con il contributo della Regione Piemonte e in collaborazione con La Rosa Bianca, Cai Sezione di Alba e Ipogeo Records.