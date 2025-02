Anche l’Asl Cn2 celebra la Giornata mondiale per la sicurezza in rete

Martedì 11 febbraio si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo e responsabile che ciascuno può avere nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro.

A livello comunitario, l’iniziativa è coordinata dalla rete Insafe.

In Italia, tale funzione è svolta dal progetto Generazioni Connesse, coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Anche l’ASL CN2, all’interno delle azioni del Piano Locale della Prevenzione, sarà presente con una giornata dedicata ai media digitali, nei quali i Media Educator del Centro Steadycam dialogheranno con il professor Michele Marangi, docente dell’Università Cattolica di Milano:

• alle ore 18.00 ad Alba presentazione del libro “Addomesticare gli schermi”, di Michele Marangi, presso l’Associazione Alec (via Vittorio Emanuele II, 33 – Alba);

• alle ore 21.00 ad Alba, presso la Scuola Rodari (Corso Europa, 134), “Oltre gli sche(r)mi”, Lectio Magistralis di Michele Marangi.

Entrambi gli appuntamenti saranno ad ingresso libero, senza necessità di prenotazione.