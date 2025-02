Berrettini-Griekspoor: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Matteo Berrettini si prepara al gran ritorno in campo nell’Atp 500 di Rotterdam, contro il numero 46 del ranking Tallon Griekspoor, per il primo turno del torneo olandese. Per l’azzurro, è il primo match dopo la sconfitta agli Australian Open contro Holger Rune e la visita al presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella festa del tennis italiano al Quirinale.

La partita tra Matteo Berrettini e Tallon Griekspoor, nel primo turno dell'Atp 500 di Rotterdam, si giocherà oggi, martedì 4 febbraio, con orario ancora da definire. La curiosità è che si tratta di una sfida inedita, visto che tra i due tennisti non ci sono precedenti.

Tutti i match dell'Atp 500 di Rotterdam sono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati al tennis. Su Sky Go e NOW, i match saranno visibili anche in streaming.