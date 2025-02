Da Bra a Torino per la catechesi dedicata ai giovani “Vedere la Parola”

«Vedere la Parola». Il cardinale Roberto Repole continua il cammino per incontrare i giovani della Diocesi torinese (che abbraccia anche Bra) tra i 18 e i 30 anni, con il terzo ciclo di catechesi sul tema “Che cosa è l’uomo, perché te ne curi?”.

La data da segnare in agenda è venerdì 7 febbraio per l’appuntamento dal titolo: «Il respiro dell’anima - “Voi pregate: Padre nostro” (Mt 6, 9)», che si svolgerà nella chiesa del Santo Volto di Torino (via Val della Torre, 3).

Animano i canti il Coro Hope e il Coro del Sermig - Arsenale della Pace, presenti anche ai successivi incontri in calendario nel 2025: venerdì 7 marzo (titolo: Una vita beata - “Beati voi”. Mt 5, 1-12), venerdì 4 aprile (titolo: L’uomo e il suo destino - “Vado a prepararvi un posto”. Gv 14,1-12), sabato 3 maggio incontro dei giovani per la festa della Sindone “Segno di speranza”.

L’itinerario «Vedere la Parola» pone al centro gli incontri di Gesù per scoprire o riscoprire alcuni elementi centrali della fede e per cogliere più in profondità la ricchezza della vita di Gesù come risposta alla sete di verità e alla ricerca di senso presente nel cuore di ciascuno, in particolare dei giovani.

L’incontro verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Diocesi, dove è anche possibile trovare video e testi delle catechesi.