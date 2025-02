Ibrahimovic, frecciata alle avversarie: "Milan alti e bassi, ma abbiamo vinto solo noi"

(Adnkronos) - "Finora, in questa stagione è mancata la continuità. Abbiamo avuto alti e bassi, però siamo gli unici ad avere un trofeo". Così il senior advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante rossonero Santiago Gimenez.

"Quando abbiamo iniziato il campionato credevamo in quello che avevamo fatto - ha continuato lo svedese -. Non siamo soddisfatti della situazione e quindi abbiamo deciso di cambiare con diversi innesti. Non siamo contenti, abbiamo un trofeo ma non siamo soddisfatti, vogliamo di più, abbiamo fame".

"Ieri - ha continuato Ibrahimovic - è stata una giornata intensa, ma sempre sotto controllo.

Devo ringraziare tutti perché abbiamo fatto un grande lavoro

e abbiamo fatto tutto quello che volevamo. Non siamo contenti della nostra classifica, abbiamo fatto cinque acquisti e cinque cessioni. Questa è la squadra che deve cambiare la situazione. Abbiamo fatto tutto dialogando con il mister. Secondo me abbiamo migliorato molto la squadra". Lo svedese ha poi spiegato i motivi della cessione di Ismael Bennacer. "Lui ha chiesto la cessione. E' stato importante per il Milan, ha avuto degli infortuni, è rientrato a fine dicembre. Lui voleva una nuova avventura. Se viene e vuole cercare altro non deve rimanere qui. Abbiamo cercato la migliore soluzione per lui e per noi".