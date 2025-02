L’odore della natura, quella vera, arriva fino a Bra

Dalle stelle alle stalle, è proprio il caso di dire. L’odore di letame che potrebbe sentirsi a Bra in questi giorni sarebbe dovuto alla concimazione delle aree rurali circostanti.

C’è poi la causa del vento che, se da un lato ha ripulito l’aria dalle polveri sottili, dall’altro ha spinto il profumo della natura, quella vera, fino in città. E tra questi profumi ci sono anche quelli meno gradevoli, derivanti dallo spargimento nei campi del letame, concime come si dice oggi, come è abbastanza normale che avvenga in campagna.

Certamente è meglio avere sotto il naso un bell’odore di mucca rispetto a quello del diesel, anche perché da quei campi nasceranno i prodotti che porteremo in tavola e, proprio grazie a quel trattamento, risulteranno ancora più buoni.

Dunque, un fatto del tutto naturale, legato al concime biologico, i cui odori si diffondono nell’aria secondo la direzione tenuta dalle correnti predominanti del vento. E gli anziani, che lo sanno, dicono che il tempo sta per cambiare. Staremo a vedere.