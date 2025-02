Profima, la boutique della finanza agevolata, chiude il 2024 con un +33% e conferma il successo del modello innovativo

Profima, leader nel settore della finanza agevolata e punto di riferimento per le imprese italiane, annuncia con orgoglio un incremento del 33% del venduto rispetto all'anno precedente, confermando il ruolo strategico di quella che viene definita "la boutique della finanza agevolata". Questo risultato eccezionale testimonia l'efficacia di un modello unico e innovativo che unisce competenza tecnica, consulenza personalizzata e una visione lungimirante per supportare la crescita delle imprese italiane.

“Il 2024 è stato un anno di grande soddisfazione e crescita per Profima. Abbiamo lavorato al fianco di moltissime aziende, aiutandole a cogliere le opportunità offerte dai fondi nazionali ed europei. Questo risultato non è solo una conferma del nostro modello, ma anche un incentivo a continuare a innovare e migliorare i servizi che offriamo”, dichiara l’Ing. Enzo Altobelli, CEO di Profima. “Il nostro approccio sartoriale alla finanza agevolata ci consente di rispondere in modo puntuale e strategico alle esigenze delle imprese, generando valore tangibile e misurabile”.

Un elemento centrale del successo di Profima è rappresentato dal ruolo di promotore e soggetto mandatario di AI Magister, un progetto ambizioso che rientra nelle iniziative finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). AI Magister si propone di accompagnare le imprese italiane nel percorso di innovazione tecnologica, con un focus su soluzioni di intelligenza artificiale applicata. Grazie a questa iniziativa, Profima offre alle aziende strumenti concreti per affrontare le sfide della trasformazione digitale e restare competitive in un mercato globale in continua evoluzione.

“Il progetto AI Magister rappresenta una sintesi perfetta della nostra missione: unire competenza tecnica, innovazione e visione strategica per sostenere le imprese italiane”, aggiunge l’Ing. Altobelli. “Con AI Magister, stiamo contribuendo a creare un ecosistema che valorizzi l’innovazione tecnologica e promuova lo sviluppo sostenibile”.

Nel corso del 2024, Profima ha consolidato la propria leadership grazie a un modello di consulenza che mette al centro le esigenze specifiche di ogni cliente. La capacità di offrire soluzioni personalizzate, insieme a una profonda conoscenza dei meccanismi di accesso ai fondi, ha permesso all’azienda di intercettare oltre 250 milioni di euro di finanziamenti per i propri clienti, con un impatto diretto sulla crescita e sulla competitività delle imprese.

La sinergia tra tecnologia e consulenza umana è stata fondamentale per raggiungere i risultati record del 2024.

“Il nostro obiettivo è continuare a essere un partner strategico per le imprese italiane, offrendo soluzioni che non solo rispondano alle sfide del presente, ma anticipino le esigenze future. La nostra capacità di combinare l’eccellenza nella consulenza con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie è ciò che ci distingue nel panorama della finanza agevolata”, sottolinea l’Ing. Altobelli.

Oltre ai risultati finanziari e al successo di AI Magister, Profima ha investito significativamente nella formazione del proprio team, consapevole che il capitale umano sia il vero motore dell’innovazione. L’azienda ha organizzato oltre 30 sessioni formative interne e ha rafforzato la propria presenza sul territorio nazionale..

Profima guarda al futuro con ambizione, puntando a consolidare ulteriormente la propria posizione di leader nel settore. Le prospettive per il 2025 sono altrettanto promettenti, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il portafoglio di servizi e supportare un numero crescente di imprese italiane nel percorso di crescita.

“Siamo determinati a proseguire su questa strada, continuando a innovare e a crescere insieme alle imprese che si affidano a Noi. Il nostro successo è il riflesso del successo dei nostri clienti, e questo è il principio che guida ogni nostra decisione”, conclude l’Ing. Altobelli.

Con una strategia chiara e risultati concreti, Profima si conferma un punto di riferimento nel panorama della finanza agevolata italiana, un partner indispensabile per le aziende che vogliono sfruttare appieno le opportunità offerte dal PNRR e dai fondi europei. https://www.profima.it/