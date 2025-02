Volley, campionati giovanili: il punto sulle squadre del VBC Mondovì

Nel Campionato U.17 il VBC MONDOVI’ chiude la regular season cedendo alla capolista Cuneo Rosso per 3-1 (17-25,4-25,25-23,15-25) al termine di una gara assolutamente ininfluente per la classifica.

Nei primi due set i monregalesi guidati da Viridiana Polizzi (Marabotto, Castuccio, capitan Fichera, Stefanoni, Zvorschi, Artuso, i liberi Bella e Matteo Cuniberti, con successivi inserimenti di Michelotti, Albesano, Monge e Younes) non riescono ad essere costanti nel gioco e sono costretti sempre ad inseguire i cuneesi (4-9, 10-15,12-18 nel primo; 7-2,16-3,21-4 nel secondo). Nella terza frazione la squadra cresce notevolmente nel gioco ed il parziale resta in grande equilibrio (7-6 per i cuneesi, 16-15 per i monregalesi) sino al 23 pari, quando sono i monregalesi a piazzare lo spunto vincente ed a chiudere in volata 25-23. Nel quarto set partono meglio i cuneesi, che si portano sul 7-2, poi i monregalesi reagiscono e riescono a mantenere il ritmo avversario (15-10, 18-12), anche se alla fine Cuneo chiude 25-15.

CLASSIFICA U.17: Cuneo Rossa 35, VBC MONDOVI’ 27, Alba 23, Asti 17, Savigliano 14, Dronero 4, Cuneo Bianca 3.

U.19: BOVES - VBC MONDOVI BLU= 3-1 (13-25,28-26,30-28,25-23) - VBC MONDOVI’ BLU: Bergalla (K), Marco Basso, Gallia, Fichera, Rolfo, Leandro, Introzzi (L), Morello, Stefanoni. ALL: Riccardo Gallia

Nel Campionato U.19 il VBC MONDOVI BLU allenato da Riccardo Gallia (Marco Basso, Gallia, capitan Bergalla, Fichera, Rolfo, Leandro, il libero Introzzi) vengono superati per 3-1 (13-25,28-26,30-28,25-23) da un Boves più cinico al termine di una gara nervosa e con troppi errori gratuiti, che alla fine si sono rivelati essere determinanti per il risultato del secondo, terzo e quarto set, tutti persi con il minimo scarto. A causa di questa sconfitta soltanto la matematica concede ai ragazzi di Gallia ancora una flebile speranza di accedere alle semifinali provinciali.

Nel primo set i monregalesi partono forte e stanno sempre saldamente in vantaggio nel punteggio 5-1,14-5), chiudendo senza difficoltà 25-13. Nella seconda frazione cresce il livello di gioco dei bovesani, che si portano sino sul 17-14. I monregalesi reagiscono e recuperano lo svantaggio sino ad ottenere la parità sul 22-22. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 26 pari, quando il Boves piazza lo spunto vincente e chiude ai vantaggi 28-26.

Anche nel terzo set i monregalesi faticano in avvio e vanno sotto prima 9-5 e poi 19-16, quindi reagiscono e recuperano lo svantaggio sino ad ottenere la parità sul 21-21. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 28 pari, quando è nuovamente il Boves a piazzare lo spunto vincente e chiude ai vantaggi 30-28. Nella quarta frazione Boves parte meglio e si porta 7-3, poi i monregalesi reagiscono e prima ottengono la parità sul 10-10 e poi allungano 16-11. A questo punto il meccanismo di gioco del VBC MONDOVI BLU si inceppa ed i bovesani ne approfittano, prima pareggiando sul 16 pari e poi allungano 21-17. Nuovo strappo dei monregalesi, che ottengono la parità sul 23-23, ma alla fine a causa di due errori un po’ banali si arrendono 25-23.

VBC MONDOVI BIANCO – ASTI = 0-3 (13-25,14-25,14-25) - VBC MONDOVI’ BIANCO: Palmieri (K), Cavallera, Rosi, Fino, Di Maria, Brondello. ALL. Raffaella Riba

Il VBC MONDOVI’ BIANCO allenato da Raffaella Riba (capitan Palmieri, Cavallera, Rosi, Fino, Di Maria, Brondello) si arrende all’ Asti per 3-0 (25-13,25-14,25-14) al termine di una gara in cui, anche a causa delle importanti assenze, si è faticato molto a reggere il ritmo imposto dagli ospiti

CLASSIFICA U.19: Cuneo Rosso 39, Cuneo Bianco 22, Asti 22, Boves e VBC MONDOVI BLU 20, VBC MONDOVI’ BIANCA 0.