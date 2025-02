PSA, Bergesio (Lega): “Con Commissario teniamo alta attenzione su depopolamento, danni diretti e indiretti e tempistiche sull’export”.

“Tenere alta l’attenzione su depopolamento, danni diretti e indiretti, impiego delle forze armate e sulle tempistiche sull’export”. Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, ieri in Senato, nel corso dell’audizione informale del dottor Giovanni Filippini, Direttore Generale della Salute Animale del Ministero della Salute e Commissario straordinario alla PSA, che ha illustrato le slide dello studio sulle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia.

Il dottor Filippini ha approfondito il contenuto dell’Ordinanza 5/2024, che include le misure attuali e future per la Zona di controllo dell’Espansione Virale (ZCEV), ed ha anche parlato della convenzione sottoscritta con ENCI, l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

“Grazie al dottor Filippini per quanto sta facendo e per la capacità di dialogo con il territorio - ha detto Bergesio nel suo intervento -. Come Parlamento abbiamo cercato di fornire il più possibile aiuto, anche dal punto di vista delle risorse. Che devono essere utilizzate per effettuare le azioni necessarie a riportare alla normalità la situazione”.

Il parlamentare, vicepresidente commissione Attività produttive del Senato, si è soffermato su una serie di temi, chiedendo di fare il punto sulla situazione e quali azioni sono in programma per il futuro: “Chi vive nelle Zone CEV, sindaci ed amministratori, segnala che è molto complesso ottenere l’autorizzazione per il depopolamento. Sul tema delle risorse per i danni diretti necessario monitorare a che punto sono le Regioni, perchè abbiamo casi virtuosi, come la Lombardia, che hanno già pagato, ma altre Regioni faticano di più. Per i danni indiretti c’è invece il tema del “de minimis” su cui occorre fare grande attenzione perchè l’industria di trasformazione nel nostro Paese vale 8 miliardi e oltre 70.000 addetti diretti e indiretti. Ancora: l’export, con Giappone, Cina, Corea del Sud e Taiwan ancora fermi: servono risposte concrete sulle tempistiche. E infine altro tema importante è l’impiego delle Forze armate e dei droni ed anche qui serve una ricognizione”.

“Ringrazio il Commissario per aver già risposto ai miei quesiti. L’avanzata della PSA mette a rischio tante aziende, che grazie all’impegno degli addetti e all’alta qualità del loro prodotto, rappresentano un fiore all’occhiello per il nostro Paese. Continuerò a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, nella speranza che la collaborazione tra istituzioni, Forze dell’Ordine e operatori riesca finalmente a frenare l’avanzata della malattia”, conclude il senatore Bergesio.