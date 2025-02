Grazie al reparto di Anestesia Cardiotoracovascolare e Terapie Intensive dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo:

Desidero inviare un sincero ringraziamento al reparto di Anestesia Cardiotoracovascolare e Terapie Intensive dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo, conosciuto purtroppo in una triste circostanza.

Il mio papà, G.V., è stato colpito da un grave infarto a capodanno e a seguito di complicanze è stato ricoverato in Terapia Intensiva fino al decesso avvenuto il 31 gennaio u.s.

Pur avendo avuto la vicenda un esito drammatico, voglio ringraziare sentitamente il Primario Dr. Domenico Vitale per la sua grande umanità e competenza, e tutta la sua équipe, in particolar modo il Dr. Gianguzzi, il Dr. Vanoli, la Dr.ssa Vischio e la Dr.ssa Gambera per l’eccellente professionalità, cura e dedizione spese per provare a salvare mio papà.

La sua situazione era troppo grave e irreversibile, ma questi Dottori si sono veramente spesi in tutti modi possibili per trovare una soluzione, non lasciando nulla di intentato e andando anche oltre quanto potevano fare.

A questo si deve aggiungere una grandissima empatia, sia nei confronti del paziente, sia di noi familiari. Non è assolutamente scontato e di questo ne sarò sempre riconoscente perché vivere dall'esterno l'angoscia per la sorte di un proprio caro è difficile e ricevere costantemente notizie e attenzioni aiuta pur nel duro momento. Come familiari non ci siano mai sentiti abbandonati, ma tutti sono sempre stati presenti e disposti a fornirci spiegazioni e chiarire dubbi.

Non ultimo, un grazie speciale a tutto il Personale Infermieristico e OSS, persone davvero squisite, sempre disponibili e attente, con una gentilezza, sensibilità e umanità veramente rari. La dedizione dimostrata è davvero encomiabile e malgrado l’epilogo doloroso, mi rincuora sapere che il mio papà è stato assistito nel migliore dei modi.

Un esempio di buona sanità da prendere a modello.

Un grazie sincero di cuore

M.V.