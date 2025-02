Approvati gli interventi a tutela delle sponde del fiume Stura in zona Ronchi

Al fine di prevenire potenziali situazioni di rischio provocate da futuri eventi alluvionali, si provvederà a ripristinare e migliorare la funzionalità delle difese spondali sulla sinistra idrografica del fiume Stura, nel tratto presso frazione Ronchi. Si tratta di interventi sollecitati dalle intense precipitazioni primaverili e autunnali dell’anno scorso, che avevano attivato il sistema di protezione civile per il monitoraggio degli eventi e il deflusso dei corsi d’acqua.

L’intervento di manutenzione straordinaria prevede il consolidamento della porzione danneggiata del cosiddetto “pennello”, realizzato in massi di cava, e la posa di nuovi massi per il consolidamento della scogliera a monte del pennello, per aumentare così l’azione di contrasto alla corrente del fiume.

L’intervento, dal costo complessivo di circa 40 mila euro, è stato valutato strategico per la protezione della scarpata posta in corrispondenza dell’abitato, permettendo l’allontanamento della corrente d’acqua verso la sponda opposta, che non presenta centri di pericolo vicino all’alveo fluviale.

Sono state concluse tutte le fasi preliminari di studio, progettazione, valutazione dei costi e destinazione di risorse comunali: alla luce dell’analisi effettuata, la Giunta ha approvato una delibera, pubblicata ieri, 4 febbraio, che dà il via libera l’intervento.

Si prevede che i lavori vengano effettuati nel periodo estivo, al termine dei potenziali eventi meteorologici primaverili.

Così l’assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis: “Gli episodi alluvionali dello scorso anno, seppure in misura limitata, hanno portato danni anche al nostro territorio. La sponda del fiume Stura in frazione Ronchi è una di queste. Abbiamo ragionato in un’ottica di prevenzione di possibili, future, ancor più gravi criticità per quella porzione di sponda e per questo il nostro Servizio per le politiche ambientali, difesa del suolo e protezione civile ha lavorato in questi mesi per preparare il lavoro di ripristino”.