Ceva, Merlino Pubblicità dona due saldatrici al laboratorio del CFP

Due nuove saldatrici per il laboratorio del CFP di Ceva. Questo il prezioso dono che, la scorsa settimana, è stato fatto dalla Merlino Pubblicità alla scuola.

"Siamo grati a Merlino Pubblicità per questo gesto di sensibilità e attenzione verso la formazione professionale – ha dichiarato il direttore generale, Marco Lombardi –. La sinergia con le aziende locali è fondamentale per offrire agli studenti opportunità concrete di crescita e per sviluppare competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di formare giovani qualificati e pronti a entrare nel mondo del lavoro. Il supporto delle imprese locali è prezioso per arricchire l’esperienza pratica dei nostri studenti e creare un legame diretto tra scuola e impresa".

La consegna ufficiale si è svolta nel laboratorio di Saldatura del CFPCemon “Ernesto Rebaudengo” di Ceva alla presenza del Direttore Generale, della Responsabile di sede Simona Giacosa e di un gruppo di studenti in formazione che ha calorosamente accolto Giorgio Merlino, titolare di Merlino Pubblicità.

Il CFPCemon esprime la propria gratitudine per l’iniziativa, che rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra la scuola e le realtà produttive del territorio, un elemento chiave per garantire ai giovani una formazione sempre più vicina alle esigenze del mondo del lavoro.

Merlino ha poi evidenziato l'importanza di investire nelle nuove generazioni, riconoscendo il valore del supporto alla formazione per contribuire alla crescita professionale dei ragazzi ma anche delle attività produttive.

"Auspichiamo - concludono dal CFP - che questa donazione sia solo l’inizio di una collaborazione ancora più stretta con Merlino Pubblicità e come già accaduto con altre realtà imprenditoriali locali, per costruire insieme un futuro professionale solido per i giovani del territorio".