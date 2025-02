Cuneo: da giovedì lavori sulle reti di distribuzione dell'acqua potabile anche a San Rocco Castagnaretta

Avranno inizio domani, giovedì 6 febbraio, i lavori finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti idriche di distribuzione dell'acqua potabile in località San Rocco Castagnaretta. In questi giorni sono partiti diversi interventi in città, ora tocca a via Auriate, lungo il tratto compreso tra via Alta e via Moiola.

Questi interventi, realizzati dalla ditta Ramero Aldo & C. S.r.l. per conto di ACDA S.p.a., saranno attuati nell'ambito del progetto finanziato con fondi PNRR.

Per garantire la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori, verranno istituite modifiche temporanee alla viabilità, con l'interdizione al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata 0/24, regolamentati da segnaletica stradale. Tali misure saranno in vigore dalle 7.30 di giovedì fino al termine dei lavori, previsto per venerdì 9 maggio (esclusi sabato e domenica).

La ditta esecutrice adotterà tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo e garantirà la messa in sicurezza della strada al termine di ogni giornata lavorativa, consentendo la libera circolazione veicolare entro le ore 18 del venerdì.