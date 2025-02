In vendita lo storico Palazzo Cordero di Montezemolo a Mondovì Piazza

Lasciano a bocca aperta le immagini del Palazzo Cordero di Montezemolo, recentemente messo in vendita su diversi siti di annunci online dall'agenzia Coldwell Banker.

Oltre 1750 metri quadri compongono la superficie della proprietà, che si cela dietro le mura di via Giolitti numero 4, e che conserva numerose librerie e volte affrescate che sembrano uscite da un libro di fiabe.

Pochi i residenti del rione che si ricordano ancora delle ultime proprietarie - che vissero nel palazzo fino alle fine degli anni '80, affittando anche alcuni degli appartamenti a persone esterne alla famiglia - due sorelle delle quali l'ultima fu la professoressa Bianca Cordero di Montezemolo, mancata nel 1994.

Un bellissimo giardino privato, ma anche uno dei primi palazzi ad avere un biliardo, questi i ricordi che riaffiorano alla mente di chi ha avuto modo, negli anni, di scorgere qualche particolarità dell'interno della storica residenza, sconosciuta ai più.

Il palazzo ha trenta camere e dieci bagni - come spiega l’annuncio -. Il piano terra, di 480 metri quadrati, comprende la zona dove anticamente vi erano la cucina, un ampio locale destinato a dispensa ai lavori artigianali e la ex stalla dei cavalli.

Di importanti dimensioni anche gli alloggi presenti al primo e al secondo piano adibiti un tempo, in parte alla nobiltà e in parte alla servitù.

Il fabbricato, inserito nel 1998 nel Catalogo generale dei Beni Culturali, sarebbe risalente al diciottesimo secolo circa ed è in vendita per 980 mila euro, come spiegano dall'agenzia necessità di un importante intervento di ristrutturazione, ma si tratta di “un'opportunità unica per chi cerca un progetto di recupero in una zona ricca di storia e cultura”.