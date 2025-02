Nuovo testo sul triage pediatrico, la primario della Pediatria dell'ospedale di Cuneo: "Frutto di un grande lavoro di squadra"

“Questo libro è il frutto di un grande lavoro di squadra”. Lo sottolinea Eleonora Tappi, direttore della struttura complessa di Pediatria dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo in riferimento alla pubblicazione del nuovo testo sul triage pediatrico, messo a punto dal gruppo regionale SIMEUP Piemonte.

Da dove è nata l’esigenza di un nuovo testo in materia? Nel 2019 le linee di indirizzo nazionali sul triage hanno prescritto il passaggio da 4 a 5 codici di priorità; da quel momento il manuale formativo per gli operatori di Triage Pediatrico pubblicato dalla SIMEUP (Società Italiana di Medicina d’Urgenza ed Emergenza Pediatrica) nel 2009 è diventato obsoleto.

Nel 2021, verso il termine della pandemia Covid, si è riunito il gruppo regionale Triage della SIMEUP e ha deciso di elaborare un manuale aggiornato e utilizzabile per i discenti dei corsi di triage pediatrico, che vengono tenuti in diverse aziende sanitarie e ospedaliere della regione. Hanno partecipato medici e infermieri dell’OIRM, dell’AO S. Croce di Cuneo, degli ospedali di Chieri, Pinerolo e Savigliano, in tutto trenta professionisti esperti nell’accoglienza del bambino in Pronto Soccorso, alcuni anche docenti certificati dei corsi di Triage Pediatrico.

La dottoressa Tappi ha curato il coordinamento dei contributi e la parte introduttiva, l’impaginazione e l’iconografia: “Nel 2022 il manuale era pronto in versione pdf. - dice - in questo formato è stato distribuito ai Centri di Formazione, che lo hanno stampato per i discenti dei corsi. E’ stato l’unico disponibile fino a fine 2024, quando è stato pubblicato il manuale Triage aggiornato dalla SIMEUP Nazionale, al quale abbiamo contribuito con il nostro testo regionale”.

La pubblicazione - in versione cartacea e e-book - del manuale regionale è la formalizzazione del lavoro svolto; il testo potrà ancora affiancare il manuale nazionale nella formazione degli operatori piemontesi e costituisce un riconoscimento a tutti i professionisti che hanno dedicato il loro tempo, e la loro passione per la didattica, a questo progetto.