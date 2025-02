Daspo a tifosi del Bra, il presidente Germanetti: "Sorpresi da simile sanzione per l'accensione di un fumogeno"

In merito all'identificazione e alla denuncia della Polizia, all'autorità Giudiziaria, di due tifosi giallorossi ai quali "è stato contestato il reato di possesso e accensione di materiale pericoloso (fumogeni, ndr) e sono stati emessi i relativi provvedimenti di Daspo per la durata di 1 anno, già notificati a entrambi", in occasione di Asti-Bra (Serie D) del 5 gennaio scorso, il presidente braidese Giacomo Germanetti dichiara quanto segue.

"Inizio complimentandomi con la nostra tifoseria 'Bra Front'. Sono encomiabili dal punto di vista del sostegno alla squadra, non fanno mai mancare il loro apporto. Con dispiacere, siamo venuti a conoscenza dei due Daspo comminati a due nostri sostenitori. Siamo rimasti molto sorpresi. Non abbiamo riscontrato un qualcosa sopra le righe, ostile, da parte della nostra tifoseria, verso avversari. Ad Asti, in altre trasferte, in casa nostra. Sono tranquillissimo nel dire che sono sempre stati onesti e mossi dalla passione per i nostri colori. Proprio ad Asti, il 5 gennaio, io e il direttore generale Pietro Sartori abbiamo poi festeggiato la vittoria insieme a loro. Non vedo il problema nell'accensione di un fumogeno, tenuto in mano per rappresentare un momento di gioia, di condivisione, di allegria. Soprattutto se il fumogeno in questione non viene tirato nel campo di gioco o altrove. Mi sembra tutto paradossale e non vorrei che fosse un atteggiamento un po' ostile nei nostri confronti e in modo preconcetto. In questa stagione, complice quanto stiamo facendo, ma anche nelle precedenti, vi è un entusiasmo forte, pazzesco. Il nostro stadio è sempre pieno, il nostro tifo organizzato risponde sempre in massa. Ma non dimentico le tante trasferte in cui hanno partecipato con grande affetto".