Scarnafigi e la val Varaita dicono addio ad Augusto Bellino

Addio ad Augusto Bellino, deceduto questa mattina a Scarnafigi, suo paese d’origine, all'età di 87 anni, dopo una breve malattia.

Era un "alpino nel cuore", molto conosciuto per il suo lavoro e per le sue passioni sportive che ha coltivato anche in età matura.

Aveva iniziato da giovane con una ditta in proprio di autotrasporti, svolgendo l'attività di corriere sull’area di Torino. Successivamente, fino alla pensione, aveva lavorato come magazziniere alla Michelin.

Era appassionato di calcio e di bici, sport in cui si è cimentato con successo in molti campionati amatoriali: "Ha fatto due volte la Cuneo - Pinerolo - ricorda il figlio Osvaldo Bellino, giornalista - una tappa considerata da molti esperti come la più bella di sempre del Giro d’Italia: 254 chilometri e cinque colli. Era resistente, instancabile e aveva un fisico da ciclista, con le potenzialità e le carte per essere un atleta professionista".

Conosciuto da tutti anche in val Varaita, perchè amava la montagna e quest’arco alpino in particolare, si cimentava in caccia e camminate. Si era alzato prima dell’alba per andare a caccia con gli amici, anche pochi giorni prima (due mesi fa) della diagnosi della malattia.

Lascia la moglie Rita, i figli Osvaldo con la moglie Paola, Walter con la moglie MariaTeresa, gli affezionati nipoti Enrico, Michele e Luca Libero.

Il rosario è stasera ( mercoledì 5 febbraio) alle 20,30 nella parrocchia Maria Assunta di Scarnafigi, dove avrà luogo il funerale domani giovedì 6 febbraio alle 15 con la partenza dalla abitazione dell’estinto, in via Principe Amedeo 58, a Scarnafigi .