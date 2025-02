Claudia Zanella e la sua Segreteria riconfermati alla guida della Cisl Scuola Cuneo

"Diamo forma al futuro. Scuola, partecipazione, innovazione" è lo slogan che ha accompagnato l'VIII Congresso Cisl Scuola Cuneo, un tema che ha caratterizzato non solo il dibattito congressuale, ma anche l'intero svolgimento dell'evento. Il Congresso ha preso il via con una performance della soprano Serena Garelli, figura costante nelle occasioni significative della Cisl Cuneo. Serena grazie alla sua bravura sa sempre coinvolgere i presenti.

L'apertura istituzionale ha visto l'insediamento della presidenza dando inizio alla procedura congressuale e l'intervento del segretario generale Ust, Enrico Solavagione.

Al tavolo di presidenza: Maria Grazia Penna, segretario generale Cisl Scuola Piemonte, Attilio Varengo, segretario Cisl Scuola nazionale, e come presidente Giacomo Melino, affiancato da Roberto Buongarzone e Amelia Lenti. Il programma, curato finemente in tutte le sue parti, ha offerto momenti istituzionali, ma anche occasioni di incontro, dibattiti e laboratori, durante i quali insegnanti, dirigenti e personale scolastico hanno avuto la possibilità di confrontarsi con esperti del settore, come la dottoressa Valeria Saracco, il dottor Klaus Corad, la dottoressa Maddalena Meucci e la dottoressa Chiara Grazia Capussotti.

Questi momenti di discussione hanno rappresentato un vero e proprio confronto con gli iscritti della Cisl Scuola, una categoria in costante crescita. Con 5082 iscritti nel 2024, confermanolo come il più rappresentativo nel settore scolastico nel cuneese. Il Congresso si è concluso con la convocazione del Consiglio Generale e la votazione per l'elezione della nuova Segretaria Generale della categoria cuneese e della sua Segreteria.

Claudia Zanella è stata eletta segretaria generale della Cisl Scuola Cuneo. Insegnante originaria della provincia autonoma di Bolzano, Claudia ha iniziato la sua carriera didattica nella sua regione d'origine, per poi trasferirsi in provincia nel 2002. Successivamente, ha avviato la sua collaborazione con la Cisl Scuola, prima come Rsu, poi come membro del Consiglio Provinciale e Regionale, ricoprendo infine il ruolo di segretaria generale per due mandati.

Nella sua relazione Claudia ha “toccato” svariati punti degli ambiti scolastici spaziando dalla situazione attuale, la scuola come bussola per orientarsi nel mondo. Non è mancato un passaggio sull’interno della comunità educante.

Una buona parte della relazione è stata incentrata sul Sindacato nella sua rappresentanza e partecipazione.

“La nostra Cisl – ha dichiarato Zanella –, è un’organizzazione che si distingue per la responsabilità e dedizione e l’altissimo profilo che contrassegna l’attività sindacale sul nostro territorio. In maniera instancabile abbiamo svolto un lavoro incessante.

Con il Congresso celebrato il 25 novembre 2021 ho avuto l’incarico di Segretaria generale e, nonostante che era il periodo della pandemia abbiamo affrontato le sfide. Le nostre radici profonde, la consapevolezza della nostra identità e di nostri valori, ci hanno permesso di affrontare le criticità ed aprirci al futuro dell’innovazione portando avanti progetti mettendo sempre al centro la persona. Il nostro risultato del tesseramento (5082 iscritti) lo conferma. Questa crescita associativa, la cura della persona e i servizi offerti sul territorio, sono il frutto di un’Organizzazione partecipata in cui tutti voi avete saputo lavorare in rete.

Un passaggio nell’intervento della Segretaria è stato sulle regole che orientano i rapporti oltre che ai cambiamenti sociali e culturali: “queste regole che hanno orientato i rapporti non sembrano più adatti all’esperienza e alla comprensione del mondo attuale”.

Molte volte Zanella ha rimarcato che: “La Cisl ci insegna che noi non siamo solo autonomi ma siamo liberi. Per la nostra organizzazione l’autonomia è in primo luogo la capacità di scegliere in piena indipendenza. La nostra forza sta nel consenso che si riesce a riscontrare tra i lavoratori, e l’adesione di questi ultimi anni determina la rappresentanza.

Noi non possiamo fermarsi a contestare: noi dobbiamo immaginare, proporre, progettare, costruire e vare un nuovo coraggio di sognare. Solo così possiamo pensare di rappresentare le aspettative della gente”.

Non è mancato, sia nella prima giornata che nella seconda, un forte plauso al Segretario generale della Cisl Cuneo Enrico Solavagione.

“Ringrazio il nostro segretario Enrico Solavagione per il continuo supporto e sostegno alla categoria. Il nostro modo di saper fare rete all’interno della Confederazione ci porta ad essere vincenti e a saper affrontare con coraggio le nuove sfide che ci attendono”.

Enrico Solavagione nel suo intervento in apertura del Congresso ha dichiarato: "Nonostante i molteplici impegni, essendo in un periodo in cui si concentrano i Congressi di tutte le categorie, ci tenevo ad essere presente a queste due giornate. Fate un mestiere importantissimo, a volte ostacolato dalla burocrazia, ma coltivate la passione per la Cisl, che è sempre al vostro fianco.

Vorrei evidenziare l’impegno della vostra categoria. Il vostro lavoro, al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, ha dato i suoi risultati. I numeri non mentono, sono chiari. Il mondo della scuola è in continuo cambiamento, minato da tagli alle risorse, dall’enorme e pesante burocrazia che ingessa il lavoro del personale docente, dalle responsabilità e dai cambiamenti culturali.

I fondi destinati dalla manovra da 30 miliardi stanziati: 18 sono destinati a voci di spesa che la Cisl ha sempre sostenuto: il lavoro, la famiglia, e penso che questo vi riguardi da vicino. Voi siete a contatto stretto con le famiglie, che sempre di più hanno bisogno di essere aiutate e affiancate. Il vostro ruolo come educatori presuppone una responsabilità, la stessa che come categoria avete, essendo Cisl.

La scuola è un argomento che rappresenta una parte della popolazione: bambini e ragazzi, che vi sono affidati, rappresentano il nostro futuro. Tra pochi giorni affronterete anche le votazioni RSU. Siate fieri di rappresentare i lavoratori e la Cisl. La rappresentanza sindacale è fondamentale per i lavoratori. Sono convinto che anche in questa tornata i lavoratori riconosceranno in voi persone serie, che si confrontano con tutti, indistintamente. A Claudia e alla sua squadra auguro buon lavoro, e solo il far rete confederale ci porterà a proseguire".

Presenti in sala e sono intervenuti: Aurora Rosolia Responsabile Caf Cisl Cuneo, Cristina Barbero Responsabile INAS Cisl Cuneo, Davico Roger Presidente Anolf Cuneo, Vincenzo Battaglia Segretario generale FILCA Cisl Cuneo, Piergiuseppe Botta Segretario generale FEMCA Cisl Cuneo e Alessia Comba.