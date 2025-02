Domenica di serie A: grande spettacolo ma finisce tutto in parità

La ventitreesima giornata di Serie A ha regalato partite intense ed emozionanti, ma senza vincitori nei match più attesi. Il derby di Milano tra Milan e Inter si è concluso sull’1-1, così come la sfida tra Roma e Napoli. La Juventus, invece, ha dominato l’Empoli con un netto 4-1, rilanciandosi in classifica.

La classifica si scompone, riapre a nuovi scenari e ribalta di nuovo il possibile finale. Sulle quote calcio il Napoli ha subìto un lieve scompenso da parte di chi lo vedeva vincitore, mentre le altre in gara hanno dimostrato di avere ben chiari i rispettivi obiettivi.

Milan-Inter 1-1: pareggio nel recupero per i nerazzurri

Il derby della Madonnina ha rispettato le attese, offrendo ritmo, intensità e momenti di grande calcio. Il Milan è passato in vantaggio sul finire del primo tempo grazie a Tijjani Reijnders, bravo a piazzare un destro netto e deciso contro Sommer.

L’Inter è cresciuta nella ripresa, ma ha colpito ben tre legni: prima con Dimarco, poi con Lautaro e infine con Frattesi. Il forcing nerazzurro è stato premiato solo al 93’, quando Stefan de Vrij ha trovato il colpo di testa vincente per l’1-1 finale, su assist del neoacquisto Nicola Zalewski. Un risultato che lascia tutto aperto in ottica Scudetto. MVP del match? Assolutamente Çalhanoğlu: il turco ha illuminato la manovra dell’Inter con qualità e visione di gioco.

Roma-Napoli: pareggio gelo al 92’

Allo Stadio Olimpico, il Napoli ha aperto le marcature al 29' con Leonardo Spinazzola. Sembrava una partita relativamente facile ma la Roma non si è arresa e ha trovato il pareggio in pieno recupero, al 92', con una rete di Angeliño.

Questo risultato ha impedito al Napoli di allungarsi ulteriormente in testa alla classifica, mantenendo un vantaggio di tre punti sull'Inter, che ha però una partita in meno.

A questo punto la classifica trova l’Atalanta più vicina all’obiettivo, seguita da Juventus e Fiorentina, che stanno vivendo momenti altalenanti ma decisivi per stabilizzare le certezze.

Incisiva solo la Juventus: 4-1 con l’Empoli, sale al quarto posto

La Juventus ha ottenuto una convincente vittoria contro l'Empoli. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 4' con Mattia De Sciglio, un inizio disastroso al quale, però, gli avversari hanno trovato le energie mentali per rispondere.

La Juventus ha riorganizzato le idee e messo a frutto una doppietta di Randal Kolo Muani al 61' e al 64'. Nel finale, Dusan Vlahovic e Francisco Conceição hanno arrotondato il punteggio, fissando il risultato sul 4-1.

Lotta Scudetto aperta: la classifica si accorcia

Con i pareggi delle grandi del week-end, la lotta per il titolo resta più incerta che mai. Il Napoli resta capolista con 54 punti, ma la mancata vittoria gli impedisce di staccarsi in modo netto dall’Inter, che con una partita in meno può ancora avvicinarsi e sorpassare.

Se questa giornata ha confermato una cosa, è che nessuna squadra può sentirsi al sicuro. Il calendario, infatti, è ancora fitto di appuntamenti, scontri diretti e match in zona Champions, quindi ogni punto sarà fondamentale.