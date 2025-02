L’intelligenza artificiale scuote il mercato crypto: la presale di MIND of Pepe raccoglie 5 milioni di dollari

Il lancio di DeepSeek ha scosso il mercato, in quanto la nuova IA è stata sviluppata a un costo notevolmente ridotto rispetto a ChatGPT.

Sebbene il mercato statunitense ne abbia risentito, l’intelligenza artificiale creata dalla startup di Hangzhou ha generato un forte hype nel settore delle criptovalute, attirando l’interesse dei trader per i progetti basati sull’intelligenza artificiale.

La sinergia tra blockchain e AI sta aprendo nuove opportunità, migliorando l’automazione, la sicurezza e l’efficienza dei protocolli decentralizzati. Questa crescita si riflette chiaramente nelle performance di mercato di alcune delle principali criptovalute AI.

Artificial Superintelligence Alliance (FET), attualmente la più grande nel suo segmento, ha raggiunto un valore di 0,788 dollari, con un market cap di 1,88 miliardi di dollari, registrando un incremento settimanale del 19,59%.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) segue con un valore di 1,42 dollari e un market cap di 914,34 milioni di dollari, mostrando un aumento del 28,45% nell’ultima settimana.

Anche ai16z (AI16Z) ha visto un aumento, con una crescita di circa il 36% che ne ha portato il valore a 0,3757 dollari e il market cap a 413,29 milioni di dollari.

Per quanto riguarda i progetti IA ancora in fase di presale, uno dei più interessanti è MIND of Pepe, che ha già raccolto oltre 5 milioni di dollari.

MIND of Pepe: meme coin e intelligenza artificiale

MIND of Pepe si distingue come una delle prime meme coin basate su un agente AI auto-evolutivo.

Il progetto, attualmente in fase di presale sta attirando trader appassionati di meme coin e di tecnologia, specialmente grazie alla sua accessibilità e al basso costo del token nativo MIND, venduto a 0,0032662 dollari.

L’obiettivo di MIND of Pepe è offrire un valore esclusivo ai titolari del MIND, sfruttando l’intelligenza artificiale per analizzare i trend di mercato e interagire con la community.

Il progetto introduce un agente AI autonomo in grado di monitorare il mercato e partecipare attivamente alle discussioni nel settore crypto attraverso un account Twitter dedicato. Il tutto utilizzando meme basati su Pepe The Frog per risultare più coinvolgente e divertente.

Inoltre, l’agente AI è progettato per lanciare nuovi token in modo autonomo, offrendo ai detentori di MIND un accesso anticipato a questi asset e sfruttando i social media per aumentarne la visibilità.

Integrando blockchain e AI, MIND of Pepe permette una gestione avanzata dei wallet digitali e un utilizzo ottimizzato delle applicazioni decentralizzate (dApp).

Grazie a un processo di aggiornamento continuo, l’intelligenza artificiale del progetto sarà in grado di adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato, garantendo sempre un alto livello di innovazione.

Caratteristiche del token MIND

Il token MIND è stato sviluppato sulla rete Ethereum secondo lo standard ERC-20 e ha un’offerta totale di 100.000.101.001 unità, con 22.000.022.220 riservate alla presale.

Per garantire la massima trasparenza ai trader, lo smart contract del token MIND è stato verificato da Coinsult e SolidProof.

Per quanto riguarda la tokenomics ufficiale, la distribuzione della fornitura prevede:

30% dei token destinati allo sviluppo del progetto

25% assegnati all’agente AI per la crescita dell’ecosistema

20% destinati al marketing

15% ai premi di staking e fidelizzazione

10% riservati alle quotazioni sugli exchange

Il progetto permette ai trader della presale di fare subito staking dei token MIND acquistati, per ottenere rendimenti passivi in base all’APY.

I guadagni vengono distribuiti nell’arco di tre anni, con un rilascio di 1.332 token MIND per ogni blocco Ethereum.

Sebbene MIND of Pepe presenta utilità nel campo delle IA, si tratta pur sempre di una meme coin, pertanto è soggetta a un’elevata volatilità.

I trader dovrebbero quindi valutare attentamente la propria tolleranza al rischio e condurre un’analisi approfondita prima di partecipare al progetto.

