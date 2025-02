Riprendono gli appuntamenti con Unidea a Mondovì

Riprenderà domani giovedì 13 febbraio l’atteso secondo ciclo d’incontri dell’Università degli Adulti (Unidea) di Mondovì, e proseguirà fino a maggio ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 in sala Comunale Conferenze g.c. dall’Amministrazione Comunale. Come sempre da 42 anni ormai, l’iniziativa sarà aperta a tutti gli adulti della città e dei dintorni interessati a proposte di aggiornamento e socializzazione in un linguaggio a tutti accessibile. L’Unidea è basata sul volontariato e sulla generosa disponibilità di docenti ed esperti in varie materie: letteratura, arte, storia, musica, medicina, alimentazione, curiosità, incontri con autori, visite guidate e momenti di ricreazione.

In apertura del primo incontro saranno accolte nuove eventuali adesioni e verrà illustrato il calendario per febbraio- maggio. Sarà il prof. Stefano Casarino, del Liceo Beccaria, a tenere la prima lezione, su “Il tempo e il futuro”. Giovedì 20 il dott. Guido Viale, presidente del Comizio Agrario, si diffonderà su “Mille e mille ricette nostrane”; e il 27 febbraio, giovedì grasso… musica con il complesso occitano “Adretch” e interventi della prof. Gabriella Mongardi e del dott. Guido Govone. Alle 16, 30, visita del Moro e della sua Corte. Per gli incontri successivi, occhio al nostro giornale che darà puntuali notizie.