Savigliano torna a commemorare il Giorno del Ricordo, per non dimenticare la tragedia delle Foibe e l'esodo giuliano-dalmata.

Sabato 8 febbraio – alle 11, in via Martiri delle Foibe – avverrà la deposizione di una corona alla presenza delle autorità civili e militari cittadine. Un momento organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Sempre l'8 febbraio, ma alle 17, presso la Crosà Neira, si parlerà dei “Profughi tra tanti profughi nella provincia Granda”. Incontro di approfondimento sui “Giulian” di Savigliano, a cura della dott.ssa Silvia Olivero, responsabile Archivio Storico Comunale e MUGI Savigliano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.