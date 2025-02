A Verona tempo di premiazioni per i piloti Black Racing

Verona, 25-26 gennaio. Presso la fiera internazionale Motor Bike Expo 2025, l’appuntamento dedicato ai motociclisti che si è svolto nell’ultimo weekend di gennaio presso il Veronafiere, con più di 700 espositori ed oltre 170.000 visitatori, erano presenti, tra i protagonisti della kermesse veneta, anche i piloti della squadra cuneese portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, per il consueto appuntamento di inizio anno con le cerimonie di premiazione della Coppa Italia di Velocità.

Il team cuneese ha sfruttato l’occasione come prima uscita “mondana” di stagione. Nella giornata del sabato il genovese Fabio Pozzato ha ritirato il premio per la vittoria conseguita nel Campionato Pirelli Cup Riders, mentre alla domenica è stata la volta del maceratese Elia Mengoni, vice-campione della Dunlop Cup Supersport e vincitore della categoria Under 35.

“Come sempre il Motor Bike Expo segna per noi l’avvio ufficiale della stagione - ha riferito il team manager Simone Barale -; la manifestazione ci ha permesso di rivedere tutti i membri della squadra, dopo la pausa invernale. In questi giorni abbiamo potuto conoscere di persona anche i nuovi piloti che difenderanno i colori della Black Racing Squadra Corsa nel 2025: lo svizzero Manuel Alder, che correrà nella Pirelli Cup e l’austriaco Maximilian Seelos, impegnato nel Trofeo Italiano Amatori.

Confermati nella Pirelli Cup il campione uscente Fabio Pozzato ed il reggiano Alessandro Spaggiari, mentre avremo per tutta la stagione, sempre nella Pirelli Cup, il reggiano Thomas Mattioli. Proveremo a cercare la vittoria nella Dunlop Cup Supersport ancora con Elia Mengoni, mentre saremo al via del CIV Classic con un gradito ritorno, quello del modenese Mirco Federzoni. Quest’anno la squadra si è ingrandita, segno che il lavoro svolto da ogni membro spinge i piloti a chiedere di entrare nel nostro team”.

Tutto è quindi pronto per i test pre stagionali, che si svolgeranno nel mese di marzo sul Misano Circuit Marco Simoncelli, per farsi trovare pronti alla prima di campionato che si correrà nel weekend del 11-13 aprile, presso l’Autodromo Internazionale del Mugello.