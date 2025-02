Canale pronta ad ospitare la prima tappa italiana del circuito europeo di “One Wall”

A Canale si disputerà, tra sabato 8 e domenica 9 febbraio la tappa italiana del circuito europeo di One Wall, presso le strutture Sport Center di Viale del Pesco 5.

Dopo il Warm Up Event di venerdì sera, il programma entrerà nel vivo sabato, con il torneo di singolo e le prime qualificazioni in programma a partire dalle ore 9, con finali e premiazioni nel pomeriggio. Per quanto riguarda la pattuglia azzurra, in fascia A sono inseriti Alessandro e Massimo Vacchetto, in fascia B Enrico e Francesco Rinaldi, Fabio Gatti, Giorgio e Marco Battaglino, mentre in fascia C ci sono Christian Di Curzio, Filippo Rey e Gabriele Gambino. Nel torneo femminile iscritte Elisa Cola, Milena Cavagnero e Nathalia Di Curzio.

Domenica 9 è in programma il torneo di doppio, in unica fascia: le coppie azzurre iscritte sono Claudio Motosso/Ivan Orizio, Enrico e Francesco Rinaldi, Filippo Rey/ Fabio Gatti, Giorgio e Marco Battaglino, Alessandro e Massimo Vacchetto, mentre al femminile saranno protagoniste Milena Cavagnero/Martina Giubergia e Nathalia Di Curzio/ Pia Isidore.

Al termine degli incontri le premiazioni, e a seguire la cena di gala presso la Cantina Cascina Chicco di Canale.

Spiega Giorgio Vacchetto, direttore tecnico della squadra azzurra e uno degli organizzatori: “Questo evento rappresenta una grande opportunità per avvicinare i giovani alla disciplina One Wall, oltre a consentire di far conoscere le bellezze del nostro territorio ai giocatori che arriveranno da diverse parti del mondo. Inoltre, tutte le strutture ricettive di Canale sono al completo, in un periodo solitamente tranquillo”.

La gara infatti vedrà in gara atleti provenienti da Gran Bretagna, Belgio, Irlanda, Francia, Stati Uniti, Israele e Malesia, oltre naturalmente ai nostri campioni azzurri. I match si giocheranno su due campi allestiti nella palestra accanto allo sferisterio di Canale.

L'ingresso sarà gratuito durante entrambi i giorni di gara, e le fasi finali potranno essere seguite in diretta sul canale YouTube de 'LoSferisterio', dove verranno trasmesse anche le interviste ai protagonisti, grazie all'allestimento curato da Manufatti Sant'Antonio. Inoltre Radio Vallebelbo seguirà l'evento in diretta, trasmettendo dalla palestra canalese.

Nel novembre scorso Marco Battaglino e Alessandro Vacchetto vinsero in coppia la tappa One Wall in Belgio e lo stesso Battaglino si aggiudicò il torneo di singolo fascia B.

Qui il calendario degli incontri.