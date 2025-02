Unione Ciclistica Piasco: una nuova stagione ai nastri di partenza

L'Unione Ciclistica Piasco si appresta ad affrontare il secondo anno di partecipazione nella stagione della categoria juniores.

Nata da una sinergia tra le due realtà della bicicletta della località della provincia cuneese, ovvero la Vigor presieduta da Claudio Mattio e l'Esperia pilotata da Bruno Salvatico, è reduce da un'ottima annata, perfino superiore alle previsioni. Due vittorie e alcuni piazzamenti di rilievo, costituiscono infatti il positivo bilancio del 2024.

"Risultati che sono doppiamente da valorizzare perchè ottenuti in un contesto non semplice, vista la differenza di budget finanziario esistente tra noi e tanti altri clubs. E' facile vincere quando si hanno i soldi per acquistare i migliori, difficile è invece costruire un gruppo. E noi ci riproveremo anche quest'anno fedeli alla nostra filosofia che punta su impegno e passione". Questa l'analisi di Roberto De Filippo, il direttore sportivo che segue il team, coadiuvato dall'ex brunerino Gianluca Cesare.

Ripetersi non sarà semplice, complice anche il fatto che Riccardo Giuliano, che ha ottenuto i due successi, ha deciso di indirizzarsi al triathlon abbandonando la bicicletta, mentre l'altro quotato atleta Gabriele Peluso ha guadato il Ticino per accasarsi alla Ecotek in Lombardia.

Saranno tredici i corridori che esordiranno alle gare internazionali, nazionali e regionali previste dal calendario a partire dal mese di marzo.

Buone prove sono attese dal chierese Simone Stecca del secondo anno. L'ex corridore del Brunero è smanioso di rifarsi da una stagione condizionata da problemi fisici.

Di pari età sono Jacopo Di Vittorio, Pietro Pernigotti (ottimo vincitore nel recente ciclocross di Mappano), Matteo Ricchiardi e gli unici non piemontesi, cioè i liguri Igor De Rienzo, Alessandro Micolucci e Alessandro Viola, mentre debuttano in categoria Ascanio Alari, Francesco Belmondo, Leonardo Giovannini, Filippo Martino e Gabriele Tamietti. Completa i quadri Michele Gertosio del terzo anno.