Al Baladin di Cuneo show cooking di Campagna Amica a base di Renetta, antica varietà di mele

Con quasi 1.400 varietà, di cui ben 400 coltivate in Piemonte, la mela si aggiudica il titolo di regina di biodiversità sulle tavole degli italiani. Lo sottolinea Coldiretti Cuneo alla vigilia del nuovo show cooking Campagna Amica all’Open Baladin di Cuneo, in programma giovedì 6 febbraio alle ore 18.

Al centro della serata ci sarà una delle più celebri varietà di mele, la Renetta. A presentarla e a raccontarne le peculiarità sarà Milena Dutto, titolare insieme al fratello Alberto Dutto della società semplice agricola Le Tre Rose di Tarantasca, aderente alla rete di Campagna Amica.

Questa mela si coltivava in Francia già nel Cinquecento, tant’è che il suo nome deriva dal francese “reinette” (reginetta), attribuitole perché da sempre molto apprezzata. Arrivata in Italia due secoli fa, si è portata dietro un patrimonio di bontà e proprietà nutritive uniche; la buccia è spesso rugginosa, la polpa ha una consistenza pastosa e fondente, dal gusto impareggiabile.

“Coltiviamo circa 2.000 piante di mela Renetta, ad ognuna delle quali dedichiamo il giusto spazio per crescere e per espandere le radici: è così – spiega Milena Dutto – che riusciamo a tenerle in salute e longeve, tant’è che abbiamo anche piante di 40 anni. Tra le nostre mele la Renetta è una delle più amate; con il suo gusto dolce, ma non troppo, conferisce una tipica nota aromatica al nostro succo di mela, ma è perfetta anche per realizzare le composte. I clienti trovano le nostre mele, fresche e trasformate, nel punto vendita aziendale a Tarantasca e al mercato di Campagna Amica a Cuneo, in piazza della Costituzione, tutti i sabati mattina”.

“I punti vendita Campagna Amica e i mercati degli agricoltori promossi dalla Coldiretti contribuiscono alla diffusione delle antiche varietà frutticole, garantendo loro un prezioso sbocco commerciale e favorendo al contempo il mantenimento della biodiversità contadina, frutto dell’impegno quotidiano dei nostri agricoltori” sottolineano il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, e il Direttore, Francesco Goffredo.

Durante la serata, insegnanti e studenti del corso ENAIP ad indirizzo ristorazione esalteranno gli aromi della mela Renetta realizzando in diretta tre ricette che i partecipanti assaporeranno in abbinamento a sorsi di birra Baladin.

Appuntamento, dunque, per giovedì 6 febbraio alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).