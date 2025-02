Bra, il municipio il Tavolo delle attività produttive

Prima riunione della nuova consigliatura per il Tavolo delle Attività Produttive organismo che rappresenta le realtà associative, di categoria, sindacali, espressione del mondo agricolo, artigianale, commerciale e industriale del territorio.

Presieduto dal sindaco Gianni Fogliato, il Tavolo nell’incontro convocato per martedì 4 febbraio nella sala consigliare “Achille Carando” ha visto la partecipazione dei consiglieri Ettore Sanino (per la maggioranza) e Davide Tripodi (per la minoranza) individuati nel corso del consiglio comunale del dicembre scorso.

Ha partecipato anche l’assessore Lucilla Ciravegna delegata alle Politiche del Lavoro. Il primo incontro, oltre a un momento iniziale di riepilogo delle competenze, delle prerogative e delle modalità di funzionamento del Tavolo, è stato dedicato al tema della mobilità sostenibile.

L’assessore delegato, Francesca Amato, ha relazionato sul tema condividendo alcuni intenti e progetti dell’Amministrazione comunale e raccogliendo poi spunti, iniziative, esperienze e richieste da parte dei presenti.