Burattinarte d'inverno torna a Corneliano d'Alba con una rivisitazione di "Hansel e Gretel"

Per il quarto appuntamento della XXVI edizione di Burattinarte d’inverno, i direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno hanno scelto di puntare ancora sulla tradizione fiabesca germanica e portare al Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba (il prossimo 16 febbraio) lo spettacolo “Hansel e Gretel”.

A interpretare la storia dei due fratellini sarà la compagnia mantovana Teatro Laboratorio del Mago, vincitrice del “EUROPUPPETFESTIVALSESIA” nel 2009, proprio con questo spettacolo.

I direttori artistici di Burattinarte, Claudio Giri e Consuelo Conterno sottolineano: «Con vero piacere abbiamo invitato il Teatro Laboratorio del Mago al Cinema Vekkio. Questo spettacolo è un vero capolavoro del teatro di figura e combina burattini a guanto, grandi pupazzi animati a vista, marionette, fantocci e oggetti animati. Il Teatro Laboratorio del Mago si distingue per due straordinarie capacità: unire le caratteristiche della fiaba classica con gag impreviste e imprevedibili e il passare con scioltezza attraverso diverse tecniche di teatro mantenendo un perfetto e coerente fil rouge narrativo. Sono qualità non comuni che siamo sicuri renderanno questa performance affascinante e divertente per il pubblico di tutte le età».

LA TRAMA

Perdersi nel bosco a volte può essere un’esperienza meravigliosa e fantastica, nella quale rivivere fantasie primordiali. La storia di Hansel e Gretel viene portata in scena attraverso una scrittura semplice ed allusiva che immerge nelle atmosfere fiabesche del racconto. I temi affrontati sono attuali per il loro valore simbolico: l’abbandono, la paura, la solitudine e il riscatto sono emozioni vissute anche come occasione di conoscenza. Lo spettacolo si svolge in una “baracca” a più spazi scenici creati in base al tipo di animazione, con un ambiente centrale dedicato al “teatro nero” per i pupazzi protagonisti. La strega Griselda, amplificata nelle dimensioni, è un pupazzo in gommapiuma di due metri di altezza che uscirà in mezzo al pubblico a ballare in tutta la sua cattiveria.

L'INVITO DEI DIRETTORI ARTISTICI

«Ogni spettacolo di Burattinarte è un'opportunità per immergersi in un mondo di fantasia e creatività. Questa edizione invernale ci ha offerto l’opportunità di invitare compagnie e artisti di grande valore e dalle straordinarie capacità interpretative, come i professionisti del Teatro Laboratorio del Mago. Non perdeteveli!», concludono Giri e Conterno.

I SUCCESSIVI APPUNTAMENTI

2 marzo - Grinzane Cavour: “La Mosca Parapiglia”

16 marzo - Novello: “Il grande viaggio di farfalla”

23 marzo - Murazzano: “Storie di lupi”

30 marzo - Guarene: “Maria, siempre Maria”

Gli spettacoli, tutti con inizio alle 16:30, saranno a ingresso libero.