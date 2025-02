Daytona Zenith: il momento giusto per investire in un'icona senza tempo, il consiglio dell’esperto Cattin

Paolo Cattin, collezionista, esperto di orologeria e autore di riferimento nel settore, analizza l'evoluzione e il valore attuale dei Rolex Daytona con movimento Zenith, modelli che continuano a distinguersi nel panorama collezionistico e finanziario. Con una visione strategica che coniuga conoscenza storica e dinamiche di mercato, Cattin evidenzia come il 2025 rappresenti un'opportunità irripetibile per chi desidera investire in questi segnatempo, oggi disponibili a prezzi che potrebbero non ripresentarsi nel futuro prossimo.

L'orologeria di lusso segue cicli di crescita e contrazione, e i Rolex Daytona Zenith, prodotti tra la fine degli anni '80 e il 2000, ne sono un chiaro esempio. Dopo aver registrato un'impennata nei prezzi fino al 2021, il mercato ha attraversato una fase di assestamento, offrendo ora condizioni particolarmente vantaggiose. Secondo Cattin, questo periodo rappresenta un punto di ingresso ideale per collezionisti e investitori attenti. I modelli più significativi della serie, tra cui le referenze 16518, 16519, 16520, 16528 e 16523, si collocano in una fascia di prezzo compresa tra 15.000 e 24.000 euro, con esemplari eccezionali che possono raggiungere cifre superiori ai 60.000 euro.

Cattin sottolinea come questi modelli siano attualmente sottovalutati, soprattutto se completi di scatola e documentazione originale. «Negli anni '90, il Daytona Zenith era considerato un lusso per pochi. Oggi, chi ne ha la possibilità dovrebbe valutare seriamente l'acquisto, in quanto rappresenta un'opportunità concreta di rivalutazione nel medio-lungo periodo».

L'elemento distintivo del Daytona Zenith risiede nel calibro El Primero, un movimento automatico che ha segnato una svolta nella storia del modello. A rendere questi esemplari particolarmente attraenti è il loro valore storico, unito a un design iconico e a una qualità costruttiva senza compromessi. L'analisi delle singole referenze conferma ulteriormente il potenziale di investimento: i modelli in oro giallo con cinturino in pelle (Ref. 16518) e in oro bianco (Ref. 16519) rappresentano un'opzione elegante e meno comune, con quotazioni che, a seconda della configurazione e della presenza di accessori originali, possono superare i 20.000 euro. La Ref. 16520, interamente in acciaio, è tra le più riconoscibili e ricercate, mentre le versioni in oro giallo con bracciale (Ref. 16528) e in acciaio e oro (Ref. 16523) offrono un equilibrio tra esclusività e accessibilità.

Il Daytona non è solo un orologio, ma un simbolo che trascende il tempo e le mode. «Ha sempre cantato fuori dal coro e continuerà a farlo,» afferma Cattin. «Non si tratta solo di un cronografo sportivo di lusso, ma di una vera e propria icona della storia dell'orologeria». Questo status privilegiato lo rende un bene rifugio nel mondo del collezionismo, indipendentemente dalle oscillazioni temporanee del mercato. La domanda per questi modelli rimane costante, alimentata sia da appassionati sia da investitori che ne riconoscono il valore intrinseco e il potenziale di crescita.

Guardando al futuro, l'attuale contesto di mercato suggerisce che il momento per acquistare sia particolarmente propizio. «Se analizziamo i cicli passati, vediamo chiaramente che dopo una fase di consolidamento segue sempre un nuovo rialzo», spiega Cattin. «Ora che i prezzi sono più accessibili, si può valutare l'acquisto con maggiore serenità, in previsione di una prossima ripresa del mercato». Questo rende il Daytona Zenith una scelta strategica per chi desidera diversificare il proprio portafoglio con un asset di valore tangibile, che combina rarità, artigianalità e prestigio.

Il consiglio per i collezionisti e gli investitori è chiaro: chi può, compri adesso. I Rolex Daytona Zenith hanno dimostrato nel tempo di essere più di un semplice segnatempo: rappresentano una sintesi perfetta tra passione, ingegneria e lungimiranza finanziaria, destinata a consolidarsi sempre di più negli anni a venire. https://paolocattin.ch/