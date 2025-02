Enogastronomia, Metro Italia in Trentino Alto Adige per promuovere le eccellenze locali

(Adnkronos) -

Valorizzare le eccellenze tipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che favorisce il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell’enogastronomia Made in Italy della Regione Trentino-Alto Adige. Alla tenuta Rungghof, nel 'Ristorante 1524' dello chef Manuel Ebner, Metro Italia ha organizzato un confronto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l’adozione da parte dei ristoratori di materie prime eccellenti, simbolo della tradizione locale.

Hanno partecipato al dibattito anche i rappresentanti istituzionali del territorio e tre fornitori locali: Latteria Lagundo, Pfitscher e Saint Michael Eppan. L’evento ha rappresentato l’ottava tappa del tour 'SquisITA- L’Italia in un boccone', promosso da Metro Italia dal 2022 in occasione del suo 50° anniversario per sottolineare il forte legame dell’azienda con le produzioni eccellenti del territorio in tutto il paese.

“Le tradizioni culinarie e le tipicità del Trentino-Alto Adige - afferma Marco Cosi, head of beverage, wine, near food and localism di Metro Italia - rivestono un ruolo centrale per la nostra cultura gastronomica, un tesoro inestimabile che noi di Metro Italia vogliamo continuare a promuovere e valorizzare. Per farlo, scendiamo in campo al fianco dei produttori e dei professionisti dell’horeca, sostenendo il tessuto socioeconomico locale anche in un’ottica di sostenibilità abbiamo deciso di tenere a Bolzano l’ottava tappa del tour SquisITA perché il territorio altoatesino gioca un ruolo fondamentale per l’azienda nel supportare una strategia che punta sempre di più alla valorizzazione del Made in Italy”.

Nel territorio del Trentino-Alto Adige, Metro impiega circa 170 persone in quattro punti vendita di Merano, Bolzano, Brunico e Trento. Degli oltre 7mila prodotti offerti a livello nazionale, Metro ne conta circa 1700 del territorio trentino e altoatesino, frutto della collaborazione con 150 aziende regionali che forniscono prodotti come vino, formaggi, salumi e ortofrutta.

Nella tavola rotonda sono stati affrontati e dibattuti potenzialità e problemi del settore come gli effetti del cambiamento climatico o la carenza di personale.

Dopo il dibattito lo chef padrone di casa, Manuel Ebner, ha proposto un menù speciale. “Qui - spiega - uniamo la bellezza della natura con una cucina autentica e moderna il nostro obiettivo è creare un’atmosfera rilassante e informale, dove i nostri ospiti possono sentirsi come a casa. Onoriamo le radici della nostra tradizione culinaria, percorrendo allo stesso tempo nuove strade”.